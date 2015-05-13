İşadamları derneğine polis baskını

Sakarya'da Sakarya Genç İşadamları Derneği (SAGİAD)'ın Serdivan İlçesi'nde bulunan merkezine polis baskın yaparak arama başlattı.

SAGİAD'ın Serdivan ilçesinde bulunan dernek binasına gelen Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'İllegal örgüte para aktarmak, ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında arama yaptı.

DHA'da yayımlanan habere göre, aramalarda dernekte bulunan evraklara ve bilgilarlara el konulurken aynı kapsamda Hendek ilçesinde de bir dernekte arama yapıldığı belirtildi.

