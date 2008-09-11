İşadamları büyüme rakamı için ne dedi?

Rakamlar alarm veriyor

Büyümedeki sert fren sanayiciyi de şaşırttı. Sanayiciler ve sivil toplum kuruluşları, büyümede böylesi bir düşüşün beklendiğini, ancak bu kadar sert olacağını ummadıklarını belirtti. Büyümedeki duraklamanın başlıca sebebi olarak da dışarıdaki finansal kriz ile içerideki ‘kapatma davası’nın getirdiği belirsizlik gösterildi. Son sözler ise hükümete söylendi: “Dikkatinizi artık ekonomiye verin”Rakamları görünce ben de çok şaşırdım. Bu kadarını beklemiyordum. Bu sert frenin nedenini iç ve dış gelişmelere bağlıyorum. Türkiye, dışarıda çok büyük bir çalkantı varken, içeride de uzunca bir dönem siyasi karışıklıkla uğraştı ve bunun üzerine bir de ' yaz ' mevsimi durgunluğu geldi. Önümüzdeki dönem için konuşacak olursak, bu kez de dış krizin etkilerinin henüz bize tam olarak yansımadığını görüyoruz ki , bunu da bekleyip göreceğiz .Bu düşüşün en büyük nedenlerinin basında petrol fiyatlarının aşırı şekilde yükselmesi ve ABD'de başlayan kriz ve seçimlerden sonra patlak veren siyasi krizdir. Artık ekonomiyi rayına sokmak için Türkiye'de bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Türk sanayicisinin Uzakdoğu kökenli ara malı kullanımının engellenmesi, hammade ve aramalının sanayiciye yerli ve uygun fiyatla kullandırılması gerek. Yani sanayicimizin rekabet edebilir bir hale getirilmesi şart.Benim beklediğim rakamlar buydu. Piyasadan bunu hissediyoruz. Çünkü üretim kapasitemiz oldukça iyi olmasına rağmen, talepte bu yavaşlamayı belirgin bir şekilde görüyoruz. Bunların sebeplerinin, içeride siyasi, dışarıda finansal kriz olduğu çok iyi biliniyor. Bu düşüşün sene sonuna kadar devam edeceği ve yıl sonu büyüme rakamlarının 4'ün altında kalacağını öngörüyorum. Zira henüz dış krizin etkilerini tam olarak hissetmedik.Sanayi üretimi bunun biraz üzerinde olsa da, bunlar elbette beklediğimizin altında rakamlar. Tabi bunda dönemsel etkenler de önemli bir faktör. Mesela bu zamanlar şirketlerin planlamalarını yaptığı ve tarımda da düşüşlerin yaşandığı dönemlerdir. Ama yine de Türkiye'nin hak ettiği rakamlar değil. Bu kadar kötü rakamlara rağmen üzülerek görüyoruz ki, konsantre olmamız gereken yerlere konsantre olamıyoruz. İlk planda hep başka konular oluyor. Son günlerde yaşananlar da bunun somut bir göstergesi. Bir siyasi parti liderinin, bir Başbakan'ın iş dünyasından biriyle bu şekilde polemiğe girmesini doğru bulmuyor ve "hükümete 3 yıldır dikkatleri ekonomiye verin" çağrısı yapıyoruz. Ama üzülerek görüyoruz ki. Bu çağrıların faydası olmuyor.Ülkemiz siyasi krizlerden kurtuldu ancak henüz bu krizlerin ürettiği ekonomik faturalar yeni yeni istatistiklere yansıyor. Öyle gözüküyor ki üçüncü çeyrek büyüme rakamımız da zayıf gelecek. Dolayısıyla 2008 büyüme oranları hiçte istendiği ve umut edildiği gibi ya da AB sürecindeki hıza yetişmeye yarayacak cinsten olmayacak.Yüzde 1,9 olarak gerçeklesen büyüme son derece küçük. Bu demektir ki bu dönemde artık yatırımlar da durdu. Yatırımlar durursa biz işsizlere nasıl iş vereceğiz? Piyasaların biraz daha canlanması için ne yapılması lazım ona bakılmalı. Birçok firmanın bu senenin sonunu getiremeyeceğinden şüphe etmeye başladım. Ekonomi elden gidiyor, sanayimiz elden gidiyor, firmalar elden gidiyor.Bu ekonomik durgunlukta rakamın daha düşük çıkabileceğini düşünüyordum. Yüzde 42 güzel bir rakam. Yine de bu yıl sonuna bakmak gerekir genel bir değerlendirme yapabilmek için. Ama ben karamsar değilim.Bizim açımızdan beklentilerin altında çıkmadı. Bu ekonomi politikasıyla büyümenin sürdürülemez olduğunu birkaç yıldan beri söylüyorduk. Ekonomide önemli olan zaman zaman ortaya çıkan rakamlar değildir. Önemli olan sürdürülebilirliktir. Nitekim de bu yanlış politikalarla büyüme sürdürülmedi. Türkiye yeniden sanayiye, üretime dönmezse önümüzdeki dönemlerde büyümede çok daha olumsuz rakamlarla karşılaşmak sürpriz olarak görülmemeli.