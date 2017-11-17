İşadamının oğlunu öldüren kardeşlere müebbet istendi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, işadamı İsmail Erten\'in oğlu Süleyman Erten\'i (30) kaçırdıktan sonra öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman ve Enes Kabakuşak kardeşler hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. Enes Karakuşak ifadesinde, \"Ağabeyim benzini maktulün üzerine döktü, sonra ateşe verdi. Kar yağmaya başlayınca yanan ceset söndü\" dedi.

Antalya\'da eski belediye meclisi üyesi ve MHP\'den Muratpaşa Belediye Başkan adayı işadamı İsmail Erten\'in 5 çocuğundan ortancası Süleyman Erten, geçen 30 Ocak\'ta saat 10.00 sıralarında Aksu İlçesi\'nde silahlı 2 kişi tarafından kaçırıldı. Ardından İsmail Erten\'i arayan bir kişi, oğlunun arkadaşı olduğunu, Isparta yolunda birlikte kaza yaptıklarını belirterek, yardım istedi. Kendi aracıyla verilen adrese giden İsmail Erten, oğlunu, yol kenarındaki cipinin bagajında el ve ayakları bağlı halde buldu, başında da pompalı tüfekle bekleyen kişiyle karşılaştı. Başka biri de elindeki pompalı tüfekle İsmail Erten\'i araca bindirmek istedi. Ancak yoldan geçen çimento yüklü kamyonu, önüne atlayarak durduran İsmail Erten, kargaşadan yararlanarak kendi aracıyla kaçmayı başardı. İsmail Erten\'in Aksu Jandarma Karakolu\'na başvurması üzerine soruşturma başlatan polis ve jandarma ekipleri, Süleyman Erten\'in aracını ertesi gün Naldöken yolu üzerinde yanmış halde buldu.

CESEDİ YAKILMIŞ

Ekipler, Süleyman Erten\'in vinç ve nakliye firması işleten Süleyman Kabakuşak tarafından kaçırıldığını belirledi. Kısa sürede Kabakuşak\'ı gözaltına alan polis, bu kişinin verdiği bilgiler doğrultusunda, Erten\'in cesedini Korkuteli- Antalya eski yolu 3\'üncü kilometresindeki Korucak mevkiinde ormanlık alanda buldu. Süleyman Erten\'in boğulduktan sonra cesedinin yakıldığı belirlendi. Erten\'in kaçırıldıktan sonra öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Süleyman Kabakuşak ile kardeşi Enes Kabakuşak tutuklanırken, \'yardım ve yataklık\' suçundan gözaltına alınan babası Mehmet Kabakuşak ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın cinayetle ilgili hazırladığı iddianame tamamlandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edilen iddianamede, Süleyman ve Enes Kabakuşak hakkında \'tasarlayarak kasten öldürme\' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. İddianamede, sanıklar Süleyman ve Enes Kabakuşak\'ın ticari ilişki, borç veya alacağı bulunmayan Süleyman Erten\'i tehdit ederek kaçırdıkları, aracını yaktıkları, Erten\'i iple boğarak öldürdükleri, sonrasında Erten\'in cesedinin yakılmaya çalışıldığı kaydedildi. Sanık Mehmet Kabakuşak\'ın da delilleri yok etmek amacıyla suçta kullanılan aracı yıkaması için oğluna verdiği belirtildi.

Sanıklardan Enes Kabakuşak ifadesinde, ağabeyinin Süleyman Erten\'in ayaklarını bağlayıp, iple boğduğunu belirterek, \"Ağabeyim benzini maktulün üzerine döktü, sonra ateşe verdi. Ateşe verince yanıp, kaybolacağını düşündü. Kar yağmaya başlayınca yanan ceset söndü. Sonrası, cesedi boş bir alana bıraktık. Üzerini etrafındakilerle örttü\" dedi.



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