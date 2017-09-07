İşadamını öldüren eski çalışanı tutuklandı

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde, plastik dönüşüm fabrikası sahibi 63 yaşındaki Mehmet Güres’i av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla, işten çıkardığı eski çalışanı Özgür Alaçay, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, gecen salı akşam saatlerinde, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir plastik dönüşüm fabrikasında meydana geldi. İşten çıkarılan Özgür Alaçay, olay gününün sabahı fabrikaya gelerek işyeri sahibi Mehmet Güres ile konuşmak istedi. İşten çıkarıldığı için tazminat talebinde bulunan Alaçay\'a, Güres çalışma günlerini hesaplayıp ödeneceği söyledi. Güres\'in sözlerine sinirlenen Alaçay, işyerinden ayrıldı. Alaçay akşam saatlerinde bu kez av tüfeğiyle fabrikaya geri geldi. İddiaya göre 1500 lira isteyen Alaçay, olumsuz yanıt veren Güres\'e av tüfeğiyle ateş edip, yaraladı. Bu sırada odaya giren Güres\'in oğlu Alp Güres de bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Silah seslerini duyan çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Alaçay olay yerinden kaçarken, baba- oğul sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan işadamı Mehmet Güres yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedaviye alınan Alp Güres\'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından harekete geçen polis, cinayet zanlısı Özgür Alaçay\'ı kısa sürede yakaladı. Emniyette sorgusu tamamlanan ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen cinayet zanlısı Özgür Alaçay, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Evli ve 3 çocuk babası Mehmet Güres ise Karşıyaka\'daki Beşikçioğlu Camisi\'nde dün kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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