-İŞ ADAMINDAN BÜYÜK BAĞIŞ ŞAM (A.A) - 17.06.2011 - Suriye'nin güçlü iş adamı ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın akrabası Rami Mahluf, servetinin bir bölümünü yardım kuruluşlarına bağışlayacağını bildirdi. Mahluf, AFP'ye ulaşan yazılı açıklamasında, " Suriye 'nin cep telefonu operatörü Syriatel 'de bana ait olan hisselerin karını ülkenin kalkınma projelerine, insani ve yardımsever kuruluşlara bağışlayacağım" şeklinde ifadeler yer alıyor. Açıklamada, Suriye'nin en önemli cep telefonu operatörü Syriatel'in sermayesinin yüzde 40'nın Rami Mahluf'a ait olduğunu belirtiliyor. Yeni projelere atılmayacağını ifade eden Mahluf, "Kendisini insani çalışmalara vereceğini" açıkladı.