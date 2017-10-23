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Ekonomi

İşadamından güneş enerjisine yatırım çağrısı

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİRLİ işadamı Musa Ertaş, bölgede güneş enerji yatırımlarının artmasına önem verdiklerini belirtirken, diğer iş adamlarını da bu alanda yatırım yapmaya çağırdı

23 Ekim 2017 16:59

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİRLİ işadamı Musa Ertaş, bölgede güneş enerji yatırımlarının artmasına önem verdiklerini belirtirken, diğer iş adamlarını da bu alanda yatırım yapmaya çağırdı.
İşadamı Ertaş, güneşi sağmanın, ineği sağmaktan daha kolay olduğunu anlatırken, geçtiğimiz yıllarda yaptıkları yenilenebilir enerji yatırımını ilerleyen zamanda geliştirmeyi planladıklarını söyledi. İlgili bakanlığıa seslenen Ertaş, lisansını alıp yatırım yapmayanların lisanslarının iptal edilmesini istediklerini söyledi. Ertaş, şöyle konuştu:
\"Buradan ponza ve bims hammaddesinin çıkışından sonra burayı düzelttik ve daha sonra yenilenebilir enerjiyle ilgili düşüncelerimiz oluştu. Gerekli girişimlerde bulunduktan ve onayımızı aldıktan sonra burasını yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırımımızı yaptık. Şu an 510 kilovatlık bir üretim tesisi haline getirdik. Türkiye\'de üçüncüydük. Şimdi çok hızlı bir gelişme oldu. Bakanlık bunlara ciddi teşvikler sağlandı. Sayıları günden güne arttı. Cari açığımızda önemli bir yeri olan enerji konusunda bu yatırımların ülkemizde yapılmasını önemsiyoruz. Rüzgar enerjisinde Türkiye çok önemli bir ivme kazanamadı. Ancak, güneş enerjisi konusunda özellikle İç Anadolu Bölges\'inde ciddi yatırımlar yapıldı. Bu yatırımların Nevşehir ve yöresinde de artması için arkadaşlarımızı bu işe teşvik etmeye gayret ettik.\"
İşadamlarını yatırım yapmaya davet eden Ertaş,  bu yatırımı geliştirmeye çalıştıklarını anlatırken, \"Lisansını alıpta yatırım yapmayanların lisanslarının iptal edilmesini istiyorum. Yyatırımını yapsın, ya da lisansını devretsinler. İşi \'çantacılara\' bırakmasınlar. Devletimizin enerjide dışa bağımlılığının sona erdirilmesi için bu tür yatırımların büyük önem taşıdığına inanıyorum. Rusya\'dan, başka yerden enerji alacağımıza, kendi enerjimizi üretelim. Cari açığımıza bir nebzede olsa katkı olsun\" diye konuştu.

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