İş insanından A Milli Kadın Voleybol takımı için garip sözler: Maça konsantre olamıyorum, söyleyin bacaklarına uzun don giysinler yoksa işimiz kötü!

Kayserili iş insanı Zafer Bağkale, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk sekiz takım arasına kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı için yapılan "Tebrikler kızlar" paylaşımının altına, "Kız voleybol takımında ben maça konsantre olamıyorum federasyona söyleyin bacaklarına uzun don giysinler yoksa işimiz kötü" yazdı.

Zafer Bağkale, milli voleybolcuların için Facebook'ta yapılan bir paylaşımın altına tepki çeken bir yorum yazdı.

Bağkale, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularının "Tebrikler kızlar" notuyla paylaşılan fotoğraflarına "Kız voleybol takımında ben maça konsantre olamıyorum federasyona söyleyin bacaklarına uzun don giysinler yoksa işimiz kötü" diye yazdığı görüldü. Bağkale'nin yorumu, tepki topladı.

Daha önce de, ilahiyatçı İhsan Şenocak, milli voleybolcularla ilgili, "İslamın kızı! Sen oyun alanlarının değil, imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin sultanısın. Sen 'burnunu göstermekten utanan' anaların evladısın. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler kültürün kurbanlarına 'sultan' demesine aldanmayasın! Umudumuz da, duamız da sensin" paylaşımında bulunmuştu.