İş adamı sevgilisi için yasa değişikliği yapan İtalyan bakan Guidi istifa etti

İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Federica Guidi, işadamı sevgilisinin çıkarlarına uygun bir yasa değişikliğinin mecliste kabul edilmesini sağladığının ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Yaklaşık iki yıldır Matteo Renzi hükümetinde bu görevi yürüten Federica Guidi'yi istifaya götüren süreç, İtalyan enerji devi Eni'nin Basilicata bölgesindeki tesislerinde yasa dışı atık ticaretine ilişkin soruşturmanın açılmasıyla başladı.

İtalyan basınındaki haberlere göre; bu kapsamda 23 kişi soruşturulurken, dün Eni'nin bölgedeki beş yönetici ve çalışanı da gözaltına alındı.

Potenza Savcılığı'nın soruşturduğu kişiler arasında Bakan Federica Guidi'nin mühendislik şirketleri bulunan işadamı sevgilisi Gianluca Gemelli'nin de bulunduğu açıklandı. Bu nedenle, Bakan Guidi ve Gemelli arasındaki telefon konuşmaları da savcılığın dinlemesine takıldı.

Telefon kayıtları ortaya çıkardı





Aralık ayında geçen bir telefon görüşmesine göre; Gemelli, bakan sevgilisinden kendiiş çıkarlarına hizmet edecek bir yasa değişikliğinin mecliste kabul edilmesini sağlamasını istedi.

Bakan Guidi de, merak etmemesini ve bu yasanın geçeceği sözünü vererek, hatta Anayasal Reform Bakanı Maria Elena Boschi'yi de bu konuda ikna ettiğini söyledi.

Meclis görüşmeleri sırasında son anda yapılan söz konusu yasa değişikliğinin, çok uluslu petrol şirketi Total'in öncülüğündeki bir konsorsiyumun Basilicata bölgesinde petrol ve gaz üretim tesisleri projesinin çevresel nedenlerden ötürü önünü kesen bir maddeye ilişkin olduğu kaydedildi.

Bakan sevgilisi sayesinde bunun değişmesini sağlayan Gemelli'nin, “Tempa Rossa" adlı bu projeye 1,6 milyar dolarlık yatırımı söz konusu olan Total'den 2,5 milyon dolarlık iş aldığı öne sürülüyor.

Ülkenin önde gelen iş kadınlarından

Tüm bunların ortaya çıkması üzerine dün Başbakan Matteo Renzi'ye “Sevgili Matteo" diye başlayan bir istifa mektubu yazan Bakan Guidi, kendi iyi niyeti ve eylemlerinin doğruluğundan emin olduğunu, bu hükümette iki harika yıl geçirdiğini ifade etti.

Matteo Renzi de Guidi'ye cevaben, bugüne kadar kararlı ve güçlü bir şekilde yaptığı çalışmaları takdir ettiğini, istifa tercihine de saygı duyduğunu belirterek, önümüzdeki günlerde kendisinden boşalan koltuğa başka bir bakan atayacağını bildirdi.

47 yaşındaki Federica Guidi, ülkenin önde gelen iş kadınlarından biri. Ünlü işadamı Guidalberto Guidi'nin kızı olan Federica Guidi, ailesinin sahip olduğu köklü Ducati Energia şirketinin üst düzey yöneticisiyken, bu görevinden feragat ederek Başbakan Matteo Renzi'nin liderliğindeki hükümette yer almayı kabul etmişti.