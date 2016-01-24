İşadamı Mustafa Koç son yolculuğuna uğurlanıyor



Perşembe günü evinde spor yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 56 yaşındaki Mustafa Koç için ilk tören Üsküdar Nakkaştepe'deki Koç Holding Genel Müdürlük binasında düzenlendi. Koç'un naaşı tören alanına beyaz bir cenaze arabasıyla getirildi. Buradaki törenin ardından naaşı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'ne götürüldü. Tatbikat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Koç Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, bazı milletvekilleri ve işadamlarının da katılması bekleniyor.

Mustafa Koç'un cenaze töreni nedeniyle bugün İstanbul'da saat 15:00'e kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı.