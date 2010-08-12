İşadamı Kaşıbeyaz için 42.5 yıl hapis istendi

T24

Rıdvan Dilmen’e dava yok

Tazminat ödemek istemedi

Örgüte yardımcı oldu

İstihbaratçıyım demiş

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen ile Güral Porselen’in sahibi Erol Güral ve Kaşıbeyaz Restoran’ın sahibi Ahmet Kaşıbeyaz’ın da aralarında bulunduğu bazı işadamlarının adının karıştığı Telekulak soruşturması iddianamesi tamamlandı.İddianamede, boşanma davası açan ve milyonlarca dolar tazminat talep eden eski eşi Melike Tuba Şanlıoğlu’nun telefon dökümlerini aldığı ve izlettiği iddia edilen Güral Porselen’in sahibi Erol Güral’ın 14 yıla kadar hapsi istendi.Ahmet Kaşıbeyaz’ın da 42.5 yıla kadar hapsi talep edilirken, soruşturma kapsamında haberleşmenin gizliğini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve şüpheli olarak savcıya ifade veren Rıdvan Dilmen ise, eski milli futbolcu Tanju Çolak, eşi Ayşenur Dilmen ve sevgili olduğu öne sürülen Nilay Yılmaz’ın şikâyetçi olmaması üzerine sanık olmaktan kurtuldu.Telekulak soruşturmasını yürüten savcı Hakan Karaali, Rıdvan Dilmen’in de arasında bulunduğu 29 kişi hakkında dava açılmasına yer olmadığına karar verdi.İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianameyle, işadamları Ahmet Kaşıbeyaz,Erol Güral, Rıza Güral, Çeşme Sheraton Oteli’nin ortaklarından Adil Dilek ile yasadışı dinleme kayıtlarını elde ettiği öne sürülen çete lideri Mehmet Yanık’ın da aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında ise 1 yıl ile 113 yıl arasında değişen hapis cezası istendi.Türkiye Futbol Federasyonu eski Yönetim Kurulu üyesi işadamı Tahir Kıran’ın da arasında bulunduğu 16 kişi müşteki olarak yer aldı.İddianamede, soruşturmanın Emniyet Genel Müdürlüğü Frankfurt Emniyet Ataşeliği tarafından 18 Ekim 2007 tarihinde gönderilen yazı ile Belçika Federal Polisi tarafından 26 Ekim 2007 tarihinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na gönderilen yazı kapsamında başlatıldığı belirtildi.Mehmet Yanık liderliğindeki suç örgütünün GSM hatlarına yönelik görüşme dökümlerinden elde ettiği bilgileri para karşılığında üçüncü şahıslara ulaştırdığı, hukuka aykırı olarak takip işlemi yaparak özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlediği belirtildi.İddianamede, Güral Porselen’in sahibi Erol Güral’ın boşanma aşamasında eline koz geçirmek için eşini takip ettirdiği belirtildi. Melike Tuba Şanlıoğlu 20 Aralık 2006’da şiddetli geçimsizlik nedeniyle Üsküdar 3. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı ve 4 milyon TL’lik tazminat talebinin yanı sıra şüpheli Erol Güral’ın beyanlarına göre haricen 75 milyon ABD doları tutarında tazminat talep etti.Tazminat ödemek istemeyen Erol Güral, babası olan diğer şüpheli Rıza Güral’ın da bilgisi dahilinde, o tarihte eşi olan Şanlıoğlu’nun kendisini aldattığı yönünde delil temin etmeye çalıştı.Bunun için çete lideri Mehmet Yanık’la irtibata geçilerek, Şanlıoğlu’nun telefon dökümlerinin alınmasının yanı sıra fiziki takip yapılmasına karar verildi.Ardından aralarında bir ilişki olduğuna kanıt bulmak için Şanlıoğlu’nun boşanma davasında avukatlığını yapan Serdar Toga Aras izlenmeye alındı. Şanlıoğlu ve avukatının bir restoranda yemek yerken ve bir otele birlikte girerken görüntüleri çekildi.Şanlıoğlu ile Aras’ın otelden birlikte çıktıklarını ispatlamak amacıyla resmi tutanak düzenlenmesini temine yönelik olarak, fiziki takipte kullanılan aracın kasıtlı olarak avukat Aras’ın kullandığı araca arkadan çarptığı, Aras’ın olay yerinden ayrılması nedeniyle resmi kaza tespit tutanağının düzenlettirilemediği ifade edildi.Hukuka aykırı bir şekilde temin edilen fotoğrafların şüpheli Erol Güral ve vekili Avukat Ömer Doğan tarafından 27 Şubat 2008’de Üsküdar 3. Aile Mahkemesi’ne ibraz edildiği, ayrıca şüpheli Erol Güral’ın konutunda yapılan aramada da fotoğraflar ile kamera çekimlerine ilişkin görüntülerin ele geçirildiği ifade edildi.Bu eylem nedeniyle Erol Güral hakkında “haberleşmenin gizliliğini ihlal” eylemini 14 yıl kadar hapis cezası istendi.İşadamı Ahmet Kaşıbeyaz’ın ise suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte Şanlıoğlu ile Aras’ı dinlettiği bilgisine yer verildi. Suç örgütüne yardımcı olduğu belirtilen Kaşıbeyaz’ın 14 yıldan 42.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Adil Dilek’in de 11.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Çete lideri olduğu gerekçesi tutuklanan ve 113 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Yanık’ın bir GSM firmasında çalıştığı ayrıca profesyonel futbolculuk yapması nedeniyle spor camiasında da çevresinin bulunduğu belirtildi. Yanık’ın aynı zamanda kendisini general rütbesinde ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat biriminde çalışıyormuş gibi tanıttığı belirtildi.Yanık’ın cami yapımı ve şehit ailesine ev alınacağı vaadiyle işadamlarını dolandırdığı da belirtildi. Yanık’ın, Ahmet Kaşıbeyaz ve Adil Dilek’ten bir yemek sırasında şehit bir başçavuşun ailesine ev alınacağını söyleyerek toplam 25 bin TL istediği, yemekte bulunanların da katılımıyla paranın toplanarak Yanık’a verildiği anlatıldı. Adil Dilek’in cami yapımı için para istemesi üzerine Yanık’a 5 bin TL verdiği de belirtildi.