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İşadamı Hamoğlu ifade verdi ANKARA (A.A)

18 Kasım 2011 16:07

-İşadamı Hamoğlu ifade verdi ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - İşadamı Ahmet Hamoğlu, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ''tanık'' sıfatıyla ifade verdi. Hamoğlu'nun ifadesi, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel tarafından alındı. İfade alma işlemi yaklaşık 2 saat sürdü. Hamoğlu, ifadenin ardından adliyeden ayrılırken, gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmayla ilgili bilgisine müracaat edildiğini ve her konuda bildiklerini anlattığını belirterek, ''Temel konu faali meçhul cinayetler...'' dedi. Daha önce alınan ifadelerde, Korkut Eken'e para verdiğine yönelik beyanlar bulunduğunu kaydeden Hamoğlu, ''bu konuya açıklık getirdiğini'' söyledi.  Söz konusu beyanlar üzerine basına yaptığı açıklamaların doğru olduğunu belirten Hamoğlu, ''Kıvırarak konuşmam. Korkut Eken ile daha sonra görüşmedim'' diye konuştu.

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