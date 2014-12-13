'İşadamı, gazeteci, polislerin de olduğu 1000 kişi sahte isimle dinlendi' iddiası

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından 2008-2009 tarihleri arasında, "Genelkurmay Başkanlığı santralı ve TBMM ile işadamları, gazeteciler ve polislerin de arasında bulunduğu 1000 kişinin sahte isimlerle dinlendiği" iddia edildi. Dönemin Emniyet Müdür Yardımcısı olan Emin Arslan'ın da İBDA-C örgütü lideri İsmail Korkmaz sahte ismiyle ve mahkeme kararıyla dinlendiği öne sürüldü. Arslan, dün İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sahte isimle dinlendiğine ilişkin tespitleri içerdiğini öne sürdüğü belgeleri teslim etti.

Toygun Atilla'nın Hürriyet'te yer alan haberi şöyle:

Soruşturmaya HSYK başmüfettişi

Ankara İstihbarat Daire Başkanlığı’nda tespit edilen usulsüz ve yasadışı telefon dinlemeleri üzerine soruşturma başlatıldı. Geçmiş yıllara ait telefon dinlemelerini kapsayan soruşturmada ilk hedef, telefonların IMEI numaraları üzerinden talep edilen ve mahkeme kararı alınarak yapılan telefon dinlemeleri oldu. Soruşturmanın başına HSYK Başmüfettişi Ali Rıza Karakan getirildi.

İstihbarat Daire Başkanlığı

İlk tespitler sonunda, binlerce telefon IMEI numarası üzerinden alınan mahkeme kararları ile dinlenmişti. Bu telefon dinlemelerinde usulsüzlük ve yasadışı bir yöntem kullanılıp kullanılmadığı mercek altına alınmaya başlandı. Mahkeme kararları alınarak IMEI numaraları üzerinden dinlenen telefonların gerçek kişilere ait olup olmadığı araştırıldı. Araştırma sonunda Telekulağın hedefi olan yaklaşık 1000 kişinin telefonu, sahte isimler üzerinden terör örgütü üyesi olarak dinlenmişti. Dinleme tarihleri 2008-2009’u kapsıyordu. Dinlemenin adresi ise o dönem Ramazan Akyürek’in başında bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı’ydı. Genelkurmay Başkanlığı santralinden TBMM’deki tüm daire başkanlıklarına, iş dünyasından gazetecilere ve hatta dönemin en üst düzey polis şeflerine kadar giden kabarık bir dinleme listesi ortaya çıktı.

İsmail Korkmaz adıyla

Bu isimlerden biri de o yıllarda Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Emin Arslan’dı. İstihbarat Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürü Yunus Yazar imzası ile telefonları IMEI üzerinden dinlenmesi istenen 7 kişilik listenin en başındaki isim, İsmail Korkmaz olarak belirtilmişti. 359542011470830 IMEI numaralı bu telefonun dinlenme gerekçesinde ise şunlar yazılmıştı: “İBDA-C (İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi) Terör Örgütü faaliyetleri kapsamında aşırı tepkisel görüşleri benimseyerek bu yönde yürüttükleri kışkırtıcı propaganda ve faaliyetleri ile toplumu kaos ortamına çekmeye yönelik kışkırtıcı faaliyet ve eylemlerin deşifre edilerek önlenmesi amacıyla IMEI numaralarının teknik takibi talep edilmektedir.”

3 ay dinleme talebi

7 Nisan 2008’de 3 ay süre ile dinlenmesi talep edilen bu telefon numaraları aynı gün dönemin İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Coşkun Çakar’ın üst yazısı ve imzası ile Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Dinleme talebini içeren üst yazıdaki ifade aynen şöyleydi: “Dini motifli terör örgütü mensuplarınca kullanıldığına dair istihbari mahiyette bilgiler elde edilen, ekte gerekçesi ile IMEI numaraları belirtilen şahıs/ şahısların, gerçekleştirmeyi planladıkları/ planlayacakları eylemlerin önceden tespit edilerek engellenmesi amacıyla, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun Ek 7. maddesinde değişiklik yapan 5939 sayılı Kanun’un 1. maddesine istinaden irtibatlarının dinlenmesi, tespit edilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, kayda alınması hususunda karara ihtiyaç duyulmaktadır...”

Sahte isimli dinlemeye onay

Karar aynı gün yani 7 Nisan 2008’de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi Rüstem Çiloğlu tarafından, ‘Terör suçlarının işlenmesinin önlenmesi amacıyla iletişime müdahalenin gerektiği kanaatine varıldığı’ gerekçesi ile kabul edildi. Listenin 1 numarasında İsmail Korkmaz adı ile yer alan 7 kişi telefonlarının IMEI numaraları üzerinden dinlendi.

Mahkemeye belgeleri verdi

Gerçek 6 yıl sonra ortaya çıktı. İstihbarat Daire Başkanlığı’nda yapılan telefon dinlemelerinin usule uygun olup olmadığını araştıran HSYK Başmüfettişi Ali Rıza Karakan ve ekibince yapılan inceleme sonunda İsmail Korkmaz adına alınan kararla dinlenen telefonun dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan’a ait olduğu ortaya çıktı. Arslan, dün İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sahte isimle dinlendiğine ilişkin tespitleri içeren belgeleri teslim etti. Mahkemeye bir de dilekçe veren Arslan, ‘dinlemeleri yapan çetenin, kendisini amaçlarına engel gördükleri için, çevresini, sosyal ilişkilerini öğrenip, uydurma gerekçe ve dokümanlarla bir operasyona monte etmek amaçlarının açığa çıktığını’ belirtti. Arslan, 2009’da İstanbul’da gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanmıştı. İlk günden itibaren Emniyet’i ele geçirmek isteyen bir çetenin kendisine komplo kurduğunu iddia eden Arslan, ‘hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüte ve uyuşturucu ticaretine yardım etmek’ iddialarından 3.5 yıl ile 10.5 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanıyor.