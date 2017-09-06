İşadamı eski çalışanı tarafından öldürüldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMIR\'in Çiğli İlçesi\'nde, plastik dönüşüm fabrikası sahibi 63 yaşındaki Mehmet Güres, işten çıkardığı eski çalışanı Özgür Alaçay tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Kaçan Alaçay, yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içinde bulanan bir plastik dönüşüm fabrikasında meydana geldi. İşten çıkarıldığını öğrenen Özgür Alaçay, dün sabah işyerine gelerek işyeri sahibi Mehmet Güres ile konuşmak istedi. İşten çıkarıldığı için tazminat talebinde bulunan Alaçay\'a, Güres çalışma günlerini hesaplayıp ödeneceği söyledi. Güres\'in sözlerine sinirlenen Alaçay, işyerinden ayrıldı. Alaçay akşam saatlerinde bu kez av tüfeğiyle fabrikaya geri geldi. İddiaya göre 1500 lira isteyen Alaçay, olumsuz yanıt aldığı öğrenilen Güres\'e av tüfeğiyle ateş etti. Bu sırada odaya giren Güres\'in oğlu Alp Güres de bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah seslerini duyan çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Alaçay olay yerinden hızla uzaklaşırken, baba- oğul sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan işadamı Mehmet Güres yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Alp Güres\'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mehmet Güres\'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

Olayın ardından harekete geçen polis, cinayet zanlısı Özgür Alaçay\'ı kısa sürede yakaladı. Emniyete getirilen Alaçay\'ın sorgusunun devam ettiği belirtildi. Evli ve üç çocuk babası Mehmet Güres, Karşıyaka\'daki Beşikçioğlu Camii\'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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