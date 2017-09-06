T24 LogoT24 Logo
Gündem

İşadamı eski çalışanı tarafından öldürüldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMIR'in Çiğli İlçesi'nde, plastik dönüşüm fabrikası sahibi 63 yaşındaki Mehmet Güres, işten çıkardığı eski çalışanı Özgür Alaçay tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

06 Eylül 2017 21:45

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMIR\'in Çiğli İlçesi\'nde, plastik dönüşüm fabrikası sahibi 63 yaşındaki Mehmet Güres, işten çıkardığı eski çalışanı Özgür Alaçay tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Kaçan Alaçay, yakalanıp gözaltına alındı.
Olay, dün  akşam saatlerinde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içinde bulanan bir plastik dönüşüm fabrikasında meydana geldi. İşten çıkarıldığını öğrenen Özgür Alaçay, dün sabah işyerine gelerek işyeri sahibi Mehmet Güres ile konuşmak istedi. İşten çıkarıldığı için tazminat talebinde bulunan Alaçay\'a, Güres çalışma günlerini hesaplayıp ödeneceği söyledi. Güres\'in sözlerine sinirlenen Alaçay, işyerinden ayrıldı. Alaçay akşam saatlerinde bu kez av tüfeğiyle fabrikaya geri geldi. İddiaya göre 1500 lira isteyen Alaçay, olumsuz yanıt aldığı öğrenilen Güres\'e av tüfeğiyle ateş etti. Bu sırada odaya giren Güres\'in oğlu Alp Güres de bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah seslerini duyan çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Alaçay olay yerinden hızla uzaklaşırken, baba- oğul sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan işadamı Mehmet Güres yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede tedavi altına alınan Alp Güres\'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mehmet Güres\'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.
Olayın ardından harekete geçen polis, cinayet zanlısı Özgür Alaçay\'ı kısa sürede yakaladı. Emniyete getirilen Alaçay\'ın sorgusunun devam ettiği belirtildi. Evli ve üç çocuk babası Mehmet Güres, Karşıyaka\'daki Beşikçioğlu Camii\'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet CANDANİZMİR DHAMehmet GüresAlaçayKaçan AlaçayOlayAtatürk Organize Sanayi BölgesiAlaçay GüresGüresBuAlp GüresSilahBölge EğitimAraştırma HastanesiBuradaAynıAdli Tıp Kurumu MorguOlayınEmniyete

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24