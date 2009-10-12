T24 LogoT24 Logo
Dünya

İşadamı dünyaya döndü

Son uzay turisti olan Kanadalı milyarder işadamı Guy Laliberte’yi uzaya götüren Soyuz kapsülü Kazakistan’a geri döndü.

12 Ekim 2009 03:00

Son uzay turisti olan Kanadalı milyarder işadamı Guy Laliberte’yi uzaya götüren Soyuz kapsülü Kazakistan’a geri döndü.

Laliberte yanında Rus kozmonot Gennady Padalka ve ABD’li astronot Michael Barratt’ı taşıyan kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) seyahat ettikten sonra pazar günü dünyaya geri döndü.

Kanada’nın ünlü sirki Cirque du Soleil’in kurucusu olan milyarder Laliberte, servetinden milyonlarca dolar harcayarak uzaya giden yedinci kişi oldu. ISS’ye, 2 Ekim’de giden Kanadalı Laliberte, Soyuz’daki kısıtlamalar nedeniyle bir süre son uzay turisti olma  ünvanını taşıyacak. Müzikli akrobatik gösteriler yapan Cirque du Soleil’i 1984’de kuran Guy Laliberte, 2.5 milyar dolarlık servetle dünyanın 26’ncı zengini durumunda.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24