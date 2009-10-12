İşadamı dünyaya döndü

Son uzay turisti olan Kanadalı milyarder işadamı Guy Laliberte’yi uzaya götüren Soyuz kapsülü Kazakistan’a geri döndü.



Laliberte yanında Rus kozmonot Gennady Padalka ve ABD’li astronot Michael Barratt’ı taşıyan kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) seyahat ettikten sonra pazar günü dünyaya geri döndü.



Kanada’nın ünlü sirki Cirque du Soleil’in kurucusu olan milyarder Laliberte, servetinden milyonlarca dolar harcayarak uzaya giden yedinci kişi oldu. ISS’ye, 2 Ekim’de giden Kanadalı Laliberte, Soyuz’daki kısıtlamalar nedeniyle bir süre son uzay turisti olma ünvanını taşıyacak. Müzikli akrobatik gösteriler yapan Cirque du Soleil’i 1984’de kuran Guy Laliberte, 2.5 milyar dolarlık servetle dünyanın 26’ncı zengini durumunda.