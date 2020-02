İşadamı cinayetinde eski kayınpedere tahliye

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA- BODRUM\'da iş insanı Ali Özdemir\'in, ortağı M.Ö. tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesiyle ilgili davanın 3\'ncü gününde, tutuklu sanığın eski kayınpederi A.S. adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bitez Mahallesi\'ndeki bir beach club\'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda unlu mamuller ve pastane zinciri sahibi olan 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçen yıl 6 Ocak\'ta kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine Özdemir için arama çalışması başlatıldı. 12 Ocak günü ise eski ortağı, kafeterya işletmecisi M.Ö., tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. M.Ö., tedavisinin ardından 15 Ocak günü Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek, Ali Özdemir\'i evinde tabancayla vurup öldürdüğünü itiraf etti. İtirafının ardından Özdemir\'in cesedini sakladığı yeri de gösterdi. Ali Özdemir\'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulunurken, M.Ö. ile birlikte eşi T.S. (36), kayınpederi Arif Sobacı, kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı J.D.\'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. M.Ö. ile kayınpederi A.S. tutuklandı.

T.S. ise nöbetçi mahkemede katil zanlısı eşi M.S.\'nin, eski ortağı A.Ö. ile ilişkisi olduğunu anlattı. Yasak aşkı itiraf eden T.S. ile annesi F.S., kızkardeşi K.S. ve Rus avukat A.K.\'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Özdemir\'in cenazesi, memleketi İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

GEÇEN NİSAN AYINDA BOŞANDI

T.S., Bodrum Aile Mahkemesi\'ne açtığı davayla Nisan ayında eşi M.Ö.\'den anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme çiftin 10 yaşındaki çocuğunun velayetini, boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başlayan anne T.S.\'ye verdi.

6 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma sonunda 6 kişi hakkında dava açtı. İddianamede, M.Ö.\'nün \'haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek\' suçundan 24 yıl hapis cezası istendi. Kayınpeder A.S. ve baldız K.S. hakkında \'kasten öldürmeye yardım etmek\', kayınvalide F.S. hakkında da \'suç delillerini yok etmek\' suçlarından ceza verilmesi talep edildi. T.S. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

SANIĞIN EŞİ, İŞADAMIYLA DUYGUSAL İLİŞKİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın ilk duruşmasına 3\'üncü günde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar M.Ö. ve A.S. ile diğer sanıklar F.S., K.S. ve İ.A., sanık avukatları ve Ali Özdemir\'in yakınları katıldı. Duruşmada ilk olarak sanık M.Ö.\'nün eski eşi T.S. tanık olarak ifade verdi. Müşteki avukatları, T.S.\'ye, Ali Özdemir ile olan para ilişkilerini sordu. T.S., \"M. ile evli kaldığım dönemde Ali Özdemir ile aramızda herhangi bir alacak verecek meselesi olmamıştır. Birbirimizden para alışverişi oluyordu ancak büyük rakamlar değildi. Ali Özdemir\'in ihtiyacı olduğun da biz kendisine maddi yardımda bulunuyorduk. Bizim ihtiyacımız olduğunda da Ali Özdemir bize maddi yardımda bulunuyordu\" dedi. Evlilik süresi içinde M.Ö.\'nün kendisini hiç kıskanmadığını söyleyen T.S., \"M. ile boşanma konusu, ilk evlendiğim dönemde de olmuştu. Bütün evlilik süresince tartışmalarımız oldu. Ali ile olan duygusal ilişkimin olduğu dönemde, ben özellikle M.\'den boşanmak istiyordum\" dedi.

\'SÖYLEDİKLERİNİN ÇOĞU YALANDIR\'

T.S.\'nin ifadesinin ardından söz verilen M. Ö. ise \"Ben T.S.\'ye soru sormak istemiyorum. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Söylediklerinin çoğu yalandır\" diye konuştu.

ÖZDEMİR AİLESİNİN AVUKATI: TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Ali Özdemir\'in ağabeyi Şaban Özdemir\'in avukatı Göray Karadut, M.Ö.\'nün en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirterek, \"Suçun işleniş şekli, adli tıp raporları ve hayatın olağan akışıyla bellidir. Sanığın sağ elindeki silah ile maktulün kafasının sağ tarafından vurulması mümkün değildir. Cinayetin maktul uyurken gerçekleştiği ve tasarlanarak işlendiği ortadadır. Sanık M.Ö.\'nün eşi ile Ali Özdemir arasındaki ilişkiden 28.12.2017 tarihinde şüphelendiğini söylemesi, ancak Ali Özdemir\'in silahının 26.12.2017 tarihinde kaybolması nedeniyle olayı tasarladığı, bunun kıskançlık nedeniyle olmadığı, çok öncesinden olduğu ortadadır. Sanık anlatımları incelendiğinde, cinayetin sebebinin kıskançlık olmadığı ortadadır. Cinayet ekonomik sebeplerden dolayı işlenmiştir. Olay kıskançlıktan kaynaklanmış olsa, tost yaptırmaya gittiğinde Ali\'nin geldiğini görüp, daha sonra değiştirdiği ifadesine göre, ilişki sırasında amacını gerçekleştirebilirdi. Ancak böyle bir durumda bile delil toplamaya çalışması mantıklı değildir. Sanık suçu tasarlayarak ve kasten işlemiştir. Olayda haksız tahrik yoktur\" dedi.

Avukat Karadut, M.Ö.\'nün olaydan sonra intihar girişimiyle ilgili ise \"Ben, M.\'nin intiharının bile istenerek, soğukkanlılıkla bir plan dahilinde yapıldığını düşünüyorum\" diye konuştu. Diğer müşteki avukatları da sanık M.Ö.\'nün en üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

\'OLAYDA TASARLAMA YOKTUR\'

M.Ö.\'nün avukatı Ferdi Çelebi ise müvekkilinin cinayeti tasarlayarak işlemediğini öne sürerek, \"Tanık olarak dinlenen T.S.\'nin beyanlarını kabul etmiyoruz. Müvekkilimin, Ali\'ye ait silahın çalınmasından sorumlu olduğu ve olayda kullanıldığına dair herhangi bir delil bulunmamaktadır. Olayda tasarlama bulunmamaktadır. Olay Mustafa\'nın anlattığı şekilde, taksirle öldürmedir. Olayda tahrik vardır. Olayda haksız tahrik hükümlerinin en üst sınırdan uygulanmasını talep ediyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda sanık M.Ö.\'nün tutukluluk halinin devamına karar verirken, M.Ö.\'nün eski kayınpederi A.S.\'yi ise adli kontrol getirerek serbest bıraktı. Duruşma 18 Ocak Cuma gününe ertelendi.



