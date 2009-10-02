'İsabet ettiremedim, antrenmansızdım'

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde konferans veren IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'a ayakkabı fırlatarak protestoda bulunan Birgün gazetesi editörü S. Selçuk Özbek, pişman olmadıklarını söyledi.



PROTESTOCU ÖZBEK EYLEMİNİ ANLATTI- VİDEO İÇİN TIKLAYIN...



IMF BAŞKANI'NA AYAKKABILI PROTESTO- VİDEO İÇİN TIKLAYIN...



Özbek ve beraberindeki Birgün Gazetesi muhabiri Zeynep Çatalkaya, serbest bırakıldıktan sonra Mecidiyeköy'deki gazete binası önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Böyle bir eylemi yapmak ne zaman aklınıza geldi?" sorusu üzerine Özbek, "İçerideyken kendiliğinden gelişti. El Zeydi'nin yaptığı eylem aklımıza geldi ve emperyalizme karşı bir simge olduğu için ayakkabıyı kullanmak istedik. Bu bireysel bir tavır olarak algılanmasın" diye konuştu.

Özbek, bir soru üzerine, eylemi Türkiye'nin gündemine oturmak için yapmadıklarını belirterek, böyle bir yankı da beklemediklerini kaydetti.



'Antrenmansızdım'



Ayakkabıyı isabet ettirememesinin nedenini "antrenmansızlık" olarak ifade eden Özbek, IMF Başkanı'nın olayla ilgili şikayetçi olmadığını söyledi.

Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası verilip verilmediği yönündeki soruyu da Özbek, "Konuyla ilgili çok fazla bilgi sahibi değilim" şeklinde yanıtladı.



'Sermaye yandaşı birçok gazeteci görüyoruz...'

Özbek, "Etik olarak kendinizi suçlu hissediyor musunuz?" sorusu üzerine de "Hissetmiyorum. Sermaye yandaşı birçok gazeteci örneği görüyoruz. İnsanoğlu duyarlılığıyla hareket ettiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

"Toplantı düzenini bozmaktan gözaltına alındınız, bununla ilgili ne ifade verdiniz?" şeklindeki soru üzerine de Özbek, demokratik protesto haklarını kullandıklarını söylediklerini ifade ederek, insanların kendilerini alkışladığını, herhangi bir rahatsızlık olduğunu düşünmediğini söyledi.

Özbek, pişman olup olmadıkları yönündeki soruyu da "Mutluyuz, pişman da değiliz" şeklinde yanıtladı.

Zeynep Çatalkaya da "yaptıkları eylemin sadece IMF Başkanı'na yönelik olmadığını, emperyalist, kapitalist sisteme yönelik olduğunu" söyledi.