Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı

Tunceli'de bir grup PKK'lı içinde 6 askerin bulunduğu helikoptere, inişe geçtiği sırada uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Pilotların usta manevralarıyla ateş menzilinin dışına çıkan helikoptere ilk ateşte 6 mermi isabet etti. Mermilerden biri helikopterdeki uzman çavuşun göğsüne isabet etti. Yeleğinin cebindeki cep telefonunu parçalayarak hafif yaralandı.

Tunceli'nin merkeze bağlı Geyiksuyu Köyü yakınlarında operasyonda bulunan askerlere erzak taşıyan UH-1 tipi helikopter Nacardeğirmeni Mevkii'nde inişe geçtiği sırada, bölgenin tepelik alanın en üst noktasına gizlenen PKK'lılar uzun namlulu silahlarla saldırısına uğradı. İçinde 2 pilot, 1 teknisyen ve 3 askeri personel olmak üzere 6 askerin bulunduğu helikopterin yoğun ateş altına alınması üzerine durumu fark eden pilotlar ani bir manevra yaparak, ateş menzili dışına doğru hızla yükseldi.

Pilotlar havada büyük ustalıkla manevralar yaparak helikopteri atış menzili dışına çıkararak büyük bir facialı önledi. Yapılan incelemede ilk açılan ateşte helikoptere 6 merminin isabet ettiği belirlendi.

PKK'lıların uzun namlulu silahlarla ateş açtığı helikopterde mermilerden biri uzman çavuşun göğsüne isabet etti. Uzman çavuşun sağ göğsüne isabet eden merminin, üzerindeki yeleğinin cebinde bulunan cep telefonunu parçalarken, kendisi de hafif yaralandı.

Helikopter pilotları mermilerin isabet ettiği helikopteri Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na başarılı bir şekilde indirdiği belirtildi. Helikoptere saldıran PKK'lıları etkisiz hale getirmek için bölgede hava destekli düzenlenen operasyonda teröristlerin bulunduğu alanlar Kobra helikopterler tarafından bombalandı. Bölgede Jandarma Özel Harekat Timlerinin operasyonları sürüyor.