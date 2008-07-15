Isaac Trabzonspor'da

Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcusu Promise Isaac'in sözleşme süresinin dolduğunu ve serbest kaldığını onayladı.Bir süredir kulübünden ayrılmak isteyen ve istediği kulübe bonservis bedeli olmadan gitme hakkına sahip olduğunu belirten, Isaac için kulübü Gençlerbirliği ise, 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu ve ancak bonservis bedeli karşılığında bir başka kulübe gidebileceğini bildiriyordu.

Alınan bilgiye göre, Isaac'in Gençlerbirliği'ne transfer edildiği zaman yaşının 18'in altında olması nedeniyle en fazla 3 yıllık sözleşme yapılabileceğinin, ancak kırmızı-siyahlı ekibin Nijeryalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme yapmasının hatalı olduğu öğrenildi.

Yapılan sözleşmenin 3 yılı kapsayacak şekilde daha sonra 2 taraf arasında anlaşma sağlanarak düzeltildiği ve Isaac'in de bu kapsamda serbest kaldığı bildirildi.

Futbol Federasyonu'ndan edinilen bilgide, Isaac'in sözleşmesinin 30 Mayıs 2008 tarihinde dolduğu, şayet bu futbolcuyla ilgili Gençlerbirliği'nin elindeki sözleşmede özel bir madde yoksa futbolcunun serbest olduğu ve istediği kulübe bonservis bedelsiz gidebileceği ifade edildi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav ise, Isaac'in böyle bir transferi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını, aksi takdirde sözleşmeye göre 1 milyon Euro'luk bir ceza ödemesinin söz konusu olduğunu belirterek, ''Isaac aksi bir davranışta FIFA'lık olur'' dedi.