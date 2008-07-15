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Spor

Isaac Trabzonspor'da

Trabzonspor transfere doymuyor. Gençlerbirliği'nde forma giyen Promise artık bordo mavili takımda...

15 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Trabzonspor'da transfer şov devam ediyor. Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcusu Isaac Promise Trabzonspor'a transfer oldu. Ankara'da Nijeryalı futbolcuyla görüşen Trabzonsporlu yönetici Mahmut Aksu genç futbolcuya 3+1 yıllık imza attırdı.

Can Karyağdı'nın haberine göre Hansa Rostocklu Zafer Yelen'in de yarın kampa katılması bekleniyor.
 
GENÇLERBİRLİĞİ: "UEFA'YA GİDERİZ"
Bir süredir serbest kalmak için Futbol Federasyonu ile görüşmeleri devam eden Nijeryalı futbolcu Promise Isaac hakkında Gençlerbirliği basın sözcüsü Muammer Akyüz, 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Kendisiyle sözleşmemiz devam ediyor, ancak Isaac bunun tersini savunuyor. Amacı, bonservis bedelsiz kulübüne para kazandırmadan buradan ayrılmak. Biz de bizi istemeyen hiçbir futbolcuyu zorla tutmak istemeyiz. Ancak prosedür neyse ona da uymak gerekiyor. Bu hukuki bir süreçtir. Gerekirse, UEFA ve FIFA'ya kadar gidebiliriz."


Ayrıntılar:

Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcusu Promise Isaac'in sözleşme süresinin dolduğunu ve serbest kaldığını onayladı.Bir süredir kulübünden ayrılmak isteyen ve istediği kulübe bonservis bedeli olmadan gitme hakkına sahip olduğunu belirten, Isaac için kulübü Gençlerbirliği ise, 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu ve ancak bonservis bedeli karşılığında bir başka kulübe gidebileceğini bildiriyordu.

Alınan bilgiye göre, Isaac'in Gençlerbirliği'ne transfer edildiği zaman yaşının 18'in altında olması nedeniyle en fazla 3 yıllık sözleşme yapılabileceğinin, ancak kırmızı-siyahlı ekibin Nijeryalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme yapmasının hatalı olduğu öğrenildi.

Yapılan sözleşmenin 3 yılı kapsayacak şekilde daha sonra 2 taraf arasında anlaşma sağlanarak düzeltildiği ve Isaac'in de bu kapsamda serbest kaldığı bildirildi.

Futbol Federasyonu'ndan edinilen bilgide, Isaac'in sözleşmesinin 30 Mayıs 2008 tarihinde dolduğu, şayet bu futbolcuyla ilgili Gençlerbirliği'nin elindeki sözleşmede özel bir madde yoksa futbolcunun  serbest olduğu ve istediği kulübe bonservis bedelsiz gidebileceği ifade edildi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav ise, Isaac'in böyle bir transferi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını, aksi takdirde sözleşmeye göre 1 milyon Euro'luk bir ceza ödemesinin söz konusu  olduğunu belirterek, ''Isaac aksi bir davranışta FIFA'lık olur'' dedi.

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