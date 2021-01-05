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Spor

Isaac Kiese Kaşımpaşa'da

05 Ocak 2021 22:55

Kaşımpaşa Kulübü, İsveçli forvet Isaac Kiese ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Belçika ligi ekiplerinden RSC Anderlecht takımının formasını giyen 28 yaşındaki İsveçli forvet oyuncusu Isaac Kiese Thelin, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

 

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