Isaac fırtınası giderek güçleniyor!

Amerika Birleşik Devletleri’nde kasırga alarmı verildi. Luisiana eyaletinde olağanüstü hal ilan edilirken, kasırgaya dönüşmesi beklenen şiddetli rüzgarlar, tam 7 yıl önce Katrina’nın yerle bir ettiği New Orleans'a yaklaşıyor.

ABD'nin Louisiana eyaletinde Isaac tropik fırtınasına karşı olağanüstü hal ilan edildi. Giderek güçlenen ve kuzeye doğru ilerlemeye devam eden Isaac fırtınasının Florida yakınlarında kasırgaya dönüşebileceği belirtiliyor.

Meksika Körfezi'ne doğru hızla ilerleyen Isaac fırtınası için ABD'de kasırga alarmı verildi. Kasırgaya dönüşmesi beklenen Isaac fırtınası,, tam 7 yıl önce Katrina’nın yerle bir ettiği New Orleans'a yaklaşıyor. 29 Ağustos 2007 yılında 5 kategoride New Orleans'ı vuran Katrina kasırgası bin 400 kişinin ölümüne, on binlerce insanın evsiz kalmasına neden olmuştu.

Bugün akşam saatlerinde ya da yarın sabah Louisiana kıyılarını vurması beklenen Isaac fırtınası, Meksika Körfezi'ne ulaştığında kasırgaya dönüşecek. New Orleans Belediye Başkanı Mitch Landrieu, kent halkını "en kötü koşullara hazırlanmaları" konusunda uyardı.

Obama'dan olağanüstü hal kararı

ABD Başkanı Barack Obama ise Louisiana eyaletinde Isaac tropik fırtınasına karşı önlem almak amacıyla dün olağanüstü hal ilan etti. Beyaz Saray, Obama'nın Louisiana Valisi Bobby Jindal'ı telefonla arayarak olağanüstü hal kararını ilettiğini açıkladı.

Olağanüstü hal çerçevesinde, Louisiana eyaletinde hayat kurtarmak, halkın güvenliğini, sağlığını sağlamak ve sahil bölgelerindeki yapıları fırtınaya karşı korumak için federal destek verilecek.

Jindal'in, dün geç saatlerde Obama yönetimine, fırtınaya karşı ek destek istediğini belirten bir mektup gönderdiği de belirtildi.

Bobby Jindal, mektubunda, olağanüstü hal ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını, olağanüstü hal kapsamında federal desteğe ek olarak alınacak tüm acil önlemler için yapılacak harcamaların hükümet tarafından karşılanmasını talep etti.

Isaac fırtınasının şiddetini daha da arttırarak 2. kategoriye yükselebileceğinin tahmin edildiğini hatırlatan Jindal, bu durumda Louisiana eyaletinin çok etkileneceğini ifade etti.

Jindal, fırtınanın artık tüm ülkeyi tehdit ettiğini, bu tehdidin devlet ve yerel yönetim düzeyinde olağanüstü acil koruyucu önlemleri gerekli kıldığını belirterek, ülkenin bu türden acil koruyucu önlemler için şimdiden 8 milyon dolar bütçe ayırdığını vurguladı.

Beyaz Saray'dan, Jindal'ın mektubuna ve isteklerine henüz yanıt gelmedi.

Florida'da hazırlık

Isaac'ın etkilerini hissetmeye başlayan Floridalılar ise hazırlık yapıyor. Florida ve Louisiana'nın yanısıra olağanüstü hal ilan edilen Mississippi'de de halk alarma geçti.

ABD'de 6 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Mitt Romney'in resmen Cumhuriyetçilerin başkan adayı olduğunun ilan edileceği Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı, Isaac nedeniyle bir gün gecikmeli olarak bugün Florida eyaletinin Tampa kentinde gerçekleşecek.