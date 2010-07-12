İsa sergisi açanlara 3 yıl hapis istemi

T24- Moskova'da 2007 yılında büyük tartışma yaratan bir sergiyi organize eden iki Rus vatandaşı, kin ve nefrete teşvik etmekten suçlu bulundu.



Andrei Yerofeyev ile Yuri Samodurov, Moskova'daki Sakharov Müzesi'nde Yasak Sanat sergisini düzenlemişlerdi.



Sergide yer alan bir sanat eserinde İsa Peygamber'in Mickey Mouse kafasıyla tasvir edilmesi Rus Ortodoks Kilisesi'nin tepkisini çekmişti.



Yerofeyev ile Samodurov 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.



Tartışmalı eserler





Sergide İsa Peygamber'in birden çok tasviri bulunuyor.



Çarmığa gerilmenin resmedildiği tablolardan birinde, İsa Peygamber'in kafasının yerine Lenin nişanı konmuş.



Ayrıca sahte reklam afişleri de tasarlanmış.



Bunlardan birinde Coca Cola yazısı önünde İsa Peygamber ve "Bu benim kanım" yazısı görülüyor.



Bir diğerinde de McDonald's amblemi ve yine İsa Peygamberin tasviriyle "Bu benim bedenim" yazıyor.



Sanat uzmanı Yerofeyev ile Sakharov Müzesi'nin eski direktörü Samodurov sergiyi Rusya'da sanata yönelik sansürle mücadele amacıyla açtıklarını söylüyor.



Ancak savcılık makamı, aşırı milliyetçi Ortodoks bir grubun, sergi hakkında şikayette bulunması üzerine soruşturma başlattı.



Rus Ortodoks Kilisesi de davaya destek verdi.



Geçen yıl Nisan ayında açılan dava, insan hakları grupları ve sanatçıların büyük tepkisini çekmişti.



Geçen hafta Rusya'nın tanınmış 13 sanatçısı Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'e açık mektup göndererek davanın durdurulmasını talep etti ve iki sanat uzmanının suçlu bulunmaları halinde "tüm Rus modern sanatının cezalandırılmış olacağı" ifade edilmişti.



Uluslararası Af Örgütü Amnesty de geçen hafta küratörlerin suçlu bulunmasının "Rusya'da ifade özgürlüklerini daha da baltalayacağı" uyarısında bulunmuştu.

Yerofeyev, Rus Ortodoks Kilisesi'ne geçen ay gönderdiği mektupta, istemeden Hıristiyanlı incittiyse açtıkları sergiden dolayı özür dilediğini söylemiş, ancak sanatçıların ifade özgürlüğü hakkını savunmuş, ayrıca Kilise'nin aşırı milliyetçilerle işbirliği yapmasını eleştirmişti.