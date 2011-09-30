-İsa Gök: Yarın yemin etmeyeceğim İSTANBUL (A.A) - 30.09.2011 - CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, ''Benim eylemim arkadaşlarıma yardımcı olmak. Ben bu haykırışlarımı vekilliğimin düşme noktasına gelinceye kadar devam ettireceğim. Direnişimi götürebildiğim yere kadar götüreceğim. O yüzden yarın yemin etmeyeceğim'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci ''Ergenekon'' davasını izleyen Gök, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Bir teşbih ama bugünkü duruşma köprüden önceki son çıkış gibi' dedi. Gök, yarın TBMM'nin açılacağını, milletin oy verdiği milletvekillerini Meclis'te görmek istediğini söyledi. Duruşma salonunda zulüm yaşandığını, adeta rehinelerin bulunduğunu ifade eden Gök, şunları kaydetti: ''Suçunu bilmeyen insanlar, sahte deliller var. Burada bir zulüm işleniyor. Buranın adı Silivri zulümhanesi. İçeride hukuk katlediliyor, yargılama yapılmıyor. Birilerinin verdiği talimatla rehin alınan insanlar özgürlük haykırılışlarında bulunuyor. İçeride özgürlük, adalet, hak, hukuk aranıyor. Suçumuz ne diyorlar. Aleyhlerinde delilleri çürütüyorlar ama Ankara sağır, yargı sağır, yürekler sağır. Hukuk dediğimiz şey şu anda bu insanları burada tutan siyasi iradeyi de yarın yargılayabilecek olan bir şeydir. Hukuk herkese lazımdır. Yargının bu denli siyasallaştığı bu ortamda muhalefet rüzgarı farklı eserse, yarın bütün toplar ters dönerse, kar topu büyürse şu anda bu adaletsizliğe sebebiyet verenler, hukuksuzluğa sebebiyet verenler yarın burada yargılanırken hukuk diye bağıracaklar. Buradaki hukuksuzluğa artık bir son verilsin.'' Mahkemenin akşam kararını açıklayacağını belirten Gök, ''Ya özgürlük diyecek ya da 'esaretlerini sürdüreceğim' diyecek. Esaretlerini sürdürmesi, Meclis'in iradesini ipotektir. Buradaki rehin almanın sürdürülmesi milletin iradesine ipotektir. Demokrasiyi katletmek, insan haklarını katletmektir. Siyasi iradeye ve yargılama iradesine sesleniyorum. Hukuksuzluğa, adaletsizliğe, insan hakları ihlallerine bir son verin. Buradaki feryadı, buradaki hukuksuzluğu duyun'' dedi. Gök, basın mensuplarının tutuklu sanıklardan milletvekili seçilen Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal tahliye olmazsa, yarın Meclis'te yemin edip etmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine de daha önce vekil seçilerek Meclis'e giden milletvekillerine uygulanan aynı hukukun ve hakkın devamını istediğini söyledi. Gök, ''8 insan var. Burada milletin iradesine ipotek konulmasın diyorum. Buradaki hukuksuzluğa Silivri'deki zulümhaneye dikkat çekmeye çalışıyorum. Benim eylemim arkadaşlarıma yardımcı olmak. Vekil arkadaşlarımı Meclis'e getirtmeye çalışmak'' şeklinde konuştu.