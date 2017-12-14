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İş yerlerine sürünerek giren hırsızlık şüphelisi yakalandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da güvenlik kameralarınca görüntülenmemek için hırsızlık yapacağı iş yerlerine sürünerek giren 26 yaşındaki O

14 Aralık 2017 20:11

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da güvenlik kameralarınca görüntülenmemek için hırsızlık yapacağı iş yerlerine sürünerek giren 26 yaşındaki O.C.T., polis tarafından yakalandı. Şüpheli, kamera kayıtları incelenerek bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İrfaniye Mahallesi\'nde H.Y.\'ye ait iş yerinden 22 kilo zeytinyağı, Uludağ Üniversitesi\'nin devam eden yemekhane inşaatı ile bir başka iş yerinden zımpara ve hilti makinelerinin çalınması üzerine araştırma başlattı. Bu iş yerlerinin ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, iş yerlerinden birine sürünerek giren şüpheliyi fark etti. Kameralara yakalanmamak için bu yöntemi kullanan şüphelinin \'hırsızlık\' suçundan kaydı olan O.C.T. olduğu tespit edildi. Evinde gözaltına alınan O.C.T., sorguda, her üç hırsızlığı da kendisinin gerçekleştirdiğini ve malzemeleri sattığını itiraf etti.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edilirken, çaldığı zeytinyağı ve makineler ise sattığı kişilerden alınarak sahiplerine teslim edildi.
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