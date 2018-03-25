“İş yerleri çalışanlardan e-Devlet şifresi istiyor, vermeyenleri işten çıkarıyor”

Bazı iş yerlerinin çalışanlarından ısrarla e-Devlet şifrelerini istediği ve vermeyenleri işten çıkarmakla tehdit ettiği iddia edildi.

Kendisine bu konuda yüzlerce şikayet geldiğini kaydeden Vatan gazetesi yazarı Mert Nayır, "E-Devlet, kişisel verileri içeren bir ortamdır, 3. kişiler ile paylaşılamaz şifrenin çalınması halinde kullanan kişi suç işlemiş sayılır. Ayrıca şifresini paylaşmayan kişiler de işten çıkarılamaz, çıkarılması halinde işe iade davası açarak işlerine iade edilebilirler” dedi. Nayır, bugünkü (25 Mart) köşesinde konuya dair şunları kaleme aldı:

"Kolay değil elbette;

Yılların kâğıt ortamındaki düzenini çağa uydurmak.

Ama emin olun ki bu işe en fazla maddi manevi emek harcayan devlet kurumlarından biri Sosyal Güvenlik Kurumu…

Öyle ki e-Devlet sistemine 20 uygulama ile giren SGK şimdilerde tam 50 aktif hizmetiyle kurumda oluşan iş yükünü yarı yarıya atmış durumda.

İnteraktif SGK’dan (E-SGM) e-Devlet Sistemine Geçiş

SGK, 2013 yılına kadar e-Devlet sistemine gerek duymadan kendisine ait İnteraktif SGK olarak adlandırdığımız sistem üzerinden hizmet dökümü sağlıyordu. Bu sistem üzerinden TC kimlik numarası, doğum tarihi, baba adı ve cilt numarası girilerek vatandaş hizmetlerine kolayca ulaşılıyordu. Ancak özlük dosyalarında olması gereken evraklardan biri olduğu için çalışanlar çalıştığı işyerlerine kimlik kopyalarını vermek zorunda. İşverenler ya da temsilcileri kişilerin gün dökümlerine bu sayede rahatlıkla erişebiliyordu. Bu durumun Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu’na aykırı bulan SGK ve hükümet yetkilileri sistemi daha özel bir hale getirmek için e-Devlet bünyesine dâhil etti.

İşten çıkarılamazlar

Son günlerde özellikle kadınlar ve emekli personeller olmak üzere bu konuyla ilgili yüzlerce şikâyet geliyor. İşyerlerinde personellerden e-Devlet şifrelerini isteyen işveren ve işveren yetkilileri çoğalmakta. Bu şifreleri istemelerinin birçok farklı sebebi var ancak şifrelerini vermeyen personelleri işten çıkarmaya kadar tehdit eden işverenler duyuyoruz.

E-Devlet, kişisel verileri içeren bir ortamdır, 3. kişiler ile paylaşılamaz şifrenin çalınması halinde kullanan kişi suç işlemiş sayılır. Ayrıca şifresini paylaşmayan kişiler de işten çıkarılamaz, çıkarılması halinde işe iade davası açarak işlerine iade edilebilirler."