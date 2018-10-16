İş yerinin soğuk hava deposunda intihar etti

Kemal ALTUNDAĞ/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Gemlik ilçesinde, Emir Ş. (61), iş yerinin soğuk hava deposunda kendisini tavana bağladığı iple asarak, yaşamına son verdi.

Bağ-Kur Sanayi Sitesi\'nde, tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışanlar, bu sabah, iş yeri sahibi Emir Ş.\'yi soğuk hava deposunda tavana iple asılı buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Emir Ş.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Emir Ş.\'nin cansız bedeni, savcının olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Emir Ş.\'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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