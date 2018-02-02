İş yerine giren hırsızı etkisiz hale getirip, polise teslim etti

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da esnaf Ali Memiş, hırsızlık için iş yerine giren İsmet D.\'yi yakalayıp, polise teslim etti.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10560\'ıncı sokakta meydana geldi. Hırsızlıktan poliste kaydı bulunan İsmet D. (26), motor yağı satan bir iş yerinin kapısın kırıp, içeri girdi. Bu sırada iş yeri sahibi Ali Memiş\'in cep telefonuna, güvenlik alarmı mesajı geldi. Yakında olduğu iş yerine gelen Ali Memiş, kapıda, televizyon, bilgisayar ve güvenlik kamerası kayıt cihazını çalan İsmet D. ile karşılaştı. Memiş, İsmet D.\'yi etkisiz hale getirip, çağırdığı polise teslim etti.

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen İsmet D., kendisini görüntüleyen gazetecilere \' Ne çekiyorsunuz? Adam mı öldürdük\'\' dedi.

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