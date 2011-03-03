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İŞ YERİNE GİDERKEN OĞLUNUN CESEDİNİ BULDU   KUMLUCA (A.A)

03 Mart 2011 15:36

-İŞ YERİNE GİDERKEN OĞLUNUN CESEDİNİ BULDU   KUMLUCA (A.A) - 03.03.2011 - Antalya'nın Kumluca ilçesinde iş yerine giderken boş arazide oğlunun kullandığı kamyoneti gören baba, kamyonete yaklaşık 100 metre uzaklıkta oğlunun çeşitli yerlerinden kesilmiş cesedini buldu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Finike'ye bağlı Hasyurt beldesindeki evinden Kumluca'daki iş yerine gitmekte olan Murat Sabanlı, Göksu Deresi'nin yanındaki boş arazide oğlunun kullandığı kamyoneti görünce durdu.  Saat 03.00'dan itibaren oğluna ulaşamayan Murat Sabanlı, kamyonete yaklaşık 100 metre uzaklıkta oğlu Emre Sabanlı'nın (24) cesedini buldu. Murat Sabanlı'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Emre Sabanlı'nın babası ve diğer yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri bu kişilere müdahale etti.  Kumluca'da hurdacılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Emre Sabanlı'nın, başının ve vücudunun çeşitli yerlerinden kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Sabanlı'nın yaklaşık iki yıl önce eşini kaçırarak evlendiği, eşinin hamile olduğu öğrenildi. Ceset, otopsi için Kumluca Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

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