İş yerinde saldırıya uğrayan Suriyeli işçi: Bir haftadır işlem yapılmadı

Suriyeli sığınmacılara dönük saldırılar artarken bir saldırı da Adana’da yaşandı. Maske ve tulum üreten bir tekstil atölyesinde ırkçı ifadelerinden rahatsız olduğu kişiyi ustasına şikâyet eden Basil Zerzur adlı Suriyeli sığınmacı işçi, iş çıkışında şikayette bulunduğu kişi ve topladığı arkadaşlarının saldırısına uğradı. Zerzur, olayın üstünden bir hafta geçmesine rağmen polislerin, işlem yapmadığını aktardı.

Evrensel’den Volkan Pekal'a konuşan Basil Zerzur, grubun kendilerine sopa, zincir ve bıçaklarla saldırdığını belirterek buna benzer saldırılar olmaması için saldırganların cezalandırılmasını istedi. Suriye’de savaştan dolayı ailesi ile birlikte Türkiye’ye gelen Basil Zerzur, olayı şöyle anlattı: "Ustaya söyledim. O da öyle konuşmaması konusunda onu uyardı. Beni tehdit ediyordu. Onunla konuşarak onu sakinleştirdi. Ancak iş çıkışında bir grup bizi bekliyordu. Bize sopa, bıçak ve zincirlerle saldırdılar. Benim dışımda 3 kişi daha yaralandı. Ancak en çok darbeyi ben almıştım. Beni Adana Şehir Hastanesine götürdüler. Acilde polis benden ifade almadı. Ben raporu alıp polise gittim. Bir form doldurdum, altına imza attı. Ama bana ‘Kim yaptı, nasıl oldu?’ diye sormadı. Bir hafta geçti. Beni arayan soran olmadı."

Saldırı sonucu vücudunda morluklar, burnunda ve ayak bileğinde ezilme olan Zerzur, “Ben şikâyetçiyim. Bir daha böyle saldırılar olmaması için saldırganların cezalandırılmasını istiyorum. Biz buraya keyfimizden gelmedik. İşsiz kaldık, evimiz yıkıldı, mecburiyetten geldik” dedi.