T24 LogoT24 Logo
Gündem

İŞ YERİNDE OKSİJEN TÜPÜ PATLADI KOCAELİ (A.A)

04 Mart 2011 22:26

-İŞ YERİNDE OKSİJEN TÜPÜ PATLADI KOCAELİ (A.A) - 04.03.2011 - Kocaeli'de bir iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 işçi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Körfez Sanayi Sitesinde bulunan bir plastik boru imalatı firmasında açık bırakılan oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Bu patlamadan kısa süre sonra da iş yerindeki mutfak tüpü infilak etti. Patlama sırasında iş yerinde bulunan Faik Ulupınar yaralandı. Ulupınar'ın tedavisi, olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Bu arada patlama sonrası çıkan yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24