-İŞ YERİNDE OKSİJEN TÜPÜ PATLADI KOCAELİ (A.A) - 04.03.2011 - Kocaeli'de bir iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 işçi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Körfez Sanayi Sitesinde bulunan bir plastik boru imalatı firmasında açık bırakılan oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Bu patlamadan kısa süre sonra da iş yerindeki mutfak tüpü infilak etti. Patlama sırasında iş yerinde bulunan Faik Ulupınar yaralandı. Ulupınar'ın tedavisi, olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Bu arada patlama sonrası çıkan yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.