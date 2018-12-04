İş yerinde kendisini astı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde oto yedek parça satışı yapan Özkan S. (51), henüz belirlenemeyen nedenle girdiği bunalım sonucu, kendisini iş yerinde tavana iple asarak yaşamına son verdi.

Merkezefendi ilçesi 2\'nci Sanayi Sitesi\'nde oto yedek parça satışı yapan evli ve 1 çocuk babası Özkan S., gece eve gitmedi. Yakınları, bugün saat 09.00 sıralarında Özkan S.\'yi kontrol için iş yerine gitti. İş yerinde Özkan S.\'nin kendisini tavana iple astığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özkan S.\'nin öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Özkan S.\'nin cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu\'nun morgunu kaldırıldı. Özkan S.\'nin neden intihar ettiği henüz belirlenemezken, olayla ilgli soruşturma başlatıldı.



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