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İş yerinde Hint keneviri yetiştiren kuaföre gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde iş yerindeki odada kurduğu özel düzenekle Hint keneviri yetiştirip, uyuşturucu imal ettiği öne sürülen kadın kuaförü D

20 Şubat 2018 18:02

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde iş yerindeki odada kurduğu özel düzenekle Hint keneviri yetiştirip, uyuşturucu imal ettiği öne sürülen kadın kuaförü D.T. (44), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli\'de bulunan kadın kuaföründe uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenlendi. İş yerindeki bir odada özel düzenek kurularak saksılarda Hint keneviri yetiştirildiği ortaya çıktı.
Gözaltına alınan işyeri sahibi D.T.\'nin evinde yapılan aramada da satışa hazır, bir miktar esrar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T., tutuklandı.

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