İş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un 8 katlı binanın altında bulunan iş yerinde çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu. Üst katlara sıçramadan söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Samsun\'un merkez İlkadım İlçesi Yeni Adalet Sarayı karşısında bulunan 8 katlı binanın alt katında bulunan bilgi işlem merkezinde saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çevreye ve bina önündeki otomobillere sıçramamsı için polis güvenlik önlemi aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken binanın dış cephesinde hasar oluştu. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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