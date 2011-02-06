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İŞ YERİ SAHİPLERİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULDU ANKARA (A.A)

06 Şubat 2011 00:46

-İŞ YERİ SAHİPLERİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULDU ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen patlamalarla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nuri Yiğit'in koordinasyonunda toplam 5 savcının yürüttüğü soruşturma kapsamında, patlamaların meydana geldiği iş yerlerinin sahipleriyle şirket yöneticilerinin bilgilerine başvurulduğu kaydedildi. Savcılar, olay yerlerinde elde edilen oksijen tüpü parçalarının Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünde incelenmesi talimatını verdi. Savcıların enstitüden gelecek raporlar, itfaiye ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün elde ettiği bulgulardan çıkacak raporlar doğrultusunda soruşturmayı derinleştirebileceği bildirildi.

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