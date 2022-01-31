"İş ve özel hayat arasındaki denge bozuldu"; Belçika'da kamu çalışanlarına mesai saatleri dışında ulaşılamayacak

Belçika’da 1 Şubat’tan itibaren kamu çalışanlarına mesai dışında karşılıklı anlaşılan istisnalar dışında ulaşılamayacak.

Belçika Kamu Yönetimi bakanı Petra De Sutter, özel hayat ve çalışma hayatı arasındaki dengenin özellikle pandemide bozulduğunu söyledi. Sutter, kamu çalışanlarına mesai saatleri sonrasında erişilmemesi ve mesai saati dışında gelen bir maile yanıt vermeyen çalışanın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamasını öngören uygulamayla verimliliğin artacağını söyledi.

Sutter, “işten kopma hakkı” olmadan çalışanların stresli ve tükenmiş bir ruh halinde olacağını söyledi.

Uygulama şimdilik sadece federal kamu çalışanları için geçerli olacak ancak özel sektöre de aktarılması planlanıyor.