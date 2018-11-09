İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

KAGİDER ve Coca Cola Vakfı \"Düş Ortağım\" Lansmanı
Yer: Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih: 13 Kasım
Saat: 11:00
Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı
Yer: Vadistanbul Bulvar
Tarih: 13 Kasım
Saat: 13:00
Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi
Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00
Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı
Yer: Four Seasons Otel Bosphorus
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30
Kurum Kültürü Zirvesi
Yer: Moda Deniz Kulübü
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30
TÜRKKEP Basın Toplantısı
Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 14 Kasım
Saat: 13:00
Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show
Yer: Hampton by Hilton Bursa
Tarih: 14 Kasım
Saat: 14:00
Design Week Turkey 2018
Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 16-18 Kasım
Saat: 10:00
14\'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu
Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00
Bilişim Zirvesi
Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00
Perakende Günleri
Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00
SOLARTR
Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO)
Tarih: 29-30 Kasım
Saat: 10:00