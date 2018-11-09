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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

KAGİDER ve Coca Cola Vakfı "Düş Ortağım" Lansmanı Yer: Conrad İstanbul Bosphorus Tarih: 13 Kasım  Saat: 11:00 Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı Yer: Vadistanbul Bulvar Tarih: 13 Kasım Saat: 13:00 Türkiye Sermaye Piyasaları Kong

09 Kasım 2018 12:02

KAGİDER ve Coca Cola Vakfı \"Düş Ortağım\" Lansmanı

Yer: Conrad İstanbul Bosphorus
Tarih: 13 Kasım 
Saat: 11:00

Alternatif Bank Yeni Genel Müdürlük Binası Resmi Açılışı

Yer: Vadistanbul Bulvar
Tarih: 13 Kasım
Saat: 13:00


Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi 

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli
Tarih: 13-14 Kasım
Saat: 10:00


Aktif Bank Futbol Ekonomi Raporu EkoLig Lansmanı

Yer: Four Seasons Otel Bosphorus
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30


Kurum Kültürü Zirvesi

Yer: Moda Deniz Kulübü
Tarih: 14 Kasım
Saat: 09:30


TÜRKKEP Basın Toplantısı

Yer: Pera Palace Hotel
Tarih: 14 Kasım
Saat: 13:00


Turkish Fashion Fabrics (TFF) Multimedia Show

Yer: Hampton by Hilton Bursa
Tarih: 14 Kasım
Saat: 14:00


Design Week Turkey 2018

Yer: Haliç Kongre Merkezi
Tarih: 16-18 Kasım
Saat: 10:00

 

14\'üncü İsviçre Türkiye Ekonomik Forumu

Yer: Swissotel The Bosphorus
Tarih: 20 Kasım
Saat: 09:00


Bilişim Zirvesi 

Yer: İstanbul Kongre Merkezi
Tarih: 21-22 Kasım
Saat: 10:00


Perakende Günleri 

Yer: Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
Tarih: 28-29 Kasım
Saat: 10:00


SOLARTR

Yer: İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Tarih: 29-30 Kasım
Saat: 10:00


 

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