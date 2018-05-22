İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

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Ekonomi

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TÜBİSAD 2017 Sektör Raporları Açıklaması Yer: Hilton Bomonti İstanbul Otel Tarih: 22 Mayıs Saat: 09:30 Altınbaş Üniversitesi 10

22 Mayıs 2018 12:19

TÜBİSAD 2017 Sektör Raporları Açıklaması

Yer: Hilton Bomonti İstanbul Otel

Tarih: 22 Mayıs

Saat: 09:30


Altınbaş Üniversitesi 10. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Töreni

Yer: Altınbaş Üniversitesi Fatma Altınbaş  Konferans Salonu

Tarih: 22 Mayıs

Saat: 14:00


Ford Basın Toplantısı

Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel

Tarih: 23 Mayıs 

Saat: 09:30


\"Kas-iskelet hastalıklarına karşı lazer tedavisi ilk kez Türkiye\'de\" Basın Toplantısı

Yer: İstanbul Sapphire / Seyir Terası 

Tarih: 23 Mayıs

Saat: 10:00


Bosch Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı

Yer: Çırağan Sarayı / Enderun Salonu

Tarih: 30 Mayıs

Saat: 09.30


Aytemiz Basın Toplantısı 

Yer: Hilton Bosphorus

Tarih: 31 Mayıs

Saat: 10:30
 

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