İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

TÜBİSAD 2017 Sektör Raporları Açıklaması
Yer: Hilton Bomonti İstanbul Otel
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 09:30
Altınbaş Üniversitesi 10. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Töreni
Yer: Altınbaş Üniversitesi Fatma Altınbaş Konferans Salonu
Tarih: 22 Mayıs
Saat: 14:00
Ford Basın Toplantısı
Yer: Hilton İstanbul Bomonti Hotel
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 09:30
\"Kas-iskelet hastalıklarına karşı lazer tedavisi ilk kez Türkiye\'de\" Basın Toplantısı
Yer: İstanbul Sapphire / Seyir Terası
Tarih: 23 Mayıs
Saat: 10:00
Bosch Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı
Yer: Çırağan Sarayı / Enderun Salonu
Tarih: 30 Mayıs
Saat: 09.30
Aytemiz Basın Toplantısı
Yer: Hilton Bosphorus
Tarih: 31 Mayıs
Saat: 10:30