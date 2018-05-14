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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Sosyal İnovasyon Zirvesi  Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi  Tarih: 14 Mayıs Saat: 09:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SETUR Select Basın Toplantısı Ye

14 Mayıs 2018 12:15

Sosyal İnovasyon Zirvesi 

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi 

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09:00


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SETUR Select Basın Toplantısı

Yer: Rahmi Koç Müzesi / Halat Restoran

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09:30


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Babacan Holding Basın Toplantısı

Yer: Feriye Restoran Ortaköy

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09:30


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Eczacılık Günü Kutlaması

Yer: Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüsü

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09:30


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Türk Eczacıları Birliği Basın Toplantısı 

Yer: Point Otel Ankara

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 09:30 


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Abiye, Gelinlik ve Damatlık Fuarı Fashionist

Yer: Intercontinental Otel İstanbul

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 10:30


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TSPB \"Reel Sektörün Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Kurumlarının ve Araçlarının Rolü\"

Yer: Park Dedeman Denizli Otel

Tarih: 14 Mayıs

Saat: 14:00


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Türkiye Noterler Birliği Basın Toplantısı

Yer: Taksim The Marmara Oteli

Tarih: 15 Mayıs

Saat: 10:00


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Endüstri 4.0 Uyumlu Fabrikalar ve Toplum 5.0

Yer: FESTO A.Ş.

Tarih: 15 Mayıs 

Saat: 10:30


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IBM POWER9 Basın Toplantısı 

Yer: Renaissance İstanbul polat Bosphorus

Tarih: 15 Mayıs

Saat: 14:00


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Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülleri

Yer: Pera Müzesi Oditoryumu

Tarih: 15 Mayıs

Saat: 18:30 


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WOWWO Basın Toplantısı

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15 Mayıs

Saat: 19:00

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Hepsiexpress Basın Toplantısı 

Yer: Fairmont Quasar Hotel

Tarih: 17 Mayıs

Saat: 09:30

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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