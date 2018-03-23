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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Uludağ Ekonomi Zirvesi Yer: Grand Yazıcı Otel / Uludağ - Bursa Tarih: 23 – 24 Mart Saat: 08:20 Boeing Airpreneurs Programı  Yer: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Tarih: 23 Mart Saat: 09:15 42

23 Mart 2018 12:00

Uludağ Ekonomi Zirvesi

Yer: Grand Yazıcı Otel / Uludağ - Bursa

Tarih: 23 – 24 Mart

Saat: 08:20

Boeing Airpreneurs Programı 

Yer: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Tarih: 23 Mart

Saat: 09:15

42. İktisatçılar Haftası

Yer: The Marmara Otel

Tarih: 21-23 Mart

Saat: 09:30

Torkam İnşaat Basın Buluşması

Yer: The Marmara Taksim

Tarih: 23 Mart

Saat: 09:00

ECCO Türkiye 2018 Büyüme Planları Paylaşım Toplantısı

Yer: Wyndham Grand Hotel / Mimar Sinan Salonu

Tarih: 23 Mart

Saat: 09:00

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Ödülleri

Yer: Zorlu Raffles Otel

Tarih: 23 Mart

Saat: 18:30

İstanbul Jewelry Show

Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10:00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10:00

Joon Havayolları İlk Uçuş Etkinliği

Yer: İstanbul Atatürk Havalimanı / Dış Hatlar Terminali Gate:220

Tarih: 26 Mart

Saat: 02:30

İstanbul İSİG Meclisi Meslek Hastalıklarıyla Mücadele Deneyimleri Söyleşisi

Yer: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Toplantı Salonu

Tarih: 26 Mart

Saat: 19:30

İSTMARİNA AVM Açılışı

Yer: Wyndham Grand İstanbul Levent

Tarih: 27 Mart

Saat: 10:00

TÜSİAD \"Türkiye\'nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi\" Tanıtımı

Yer: TUSİAD Genel Merkezi

Tarih: 27 Mart

Saat: 14:00

Türkiye Araştırmacılar Derneği 21. Araştırma Zirvesi

Yer: Conrad Hotel İstanbul

Tarih: 27-28 Mart

Saat: 09:00

Brisa Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı

Yer: Ritz Carlton Taksim / Cam Salon

Tarih: 28 Mart

Saat: 09:30

SETS Nişantaşı Açılışı

Yer: Nişantaşı SETS

Tarih: 28 Mart

Saat: 19:00

Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week

Yer: Zorlu Performans Sanatları Merkezi

Tarih: 27-30 Mart

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10:00

3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi

Yer: Raffles Otel

Tarih: 9-10 Nisan

Saat: 10:00

İstanbul Çikolata Festivali

Yer: Sirkeci Garı

Tarih: 4-5-6 Mayıs

Saat: 10:00

Management Centre Türkiye \"& Now Business & Tech Week\" Zirvesi

Yer: Volkswagen Arena ve Uniq İstanbul

Tarih: 8-10 Mayıs

Saat: 10:00

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