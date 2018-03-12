T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Borsa İstanbul Küresel Para Haftası Tarih: 12 Mart Yer: Borsa İstanbul Saat: 09:00 BM türkiye Dünya Kadınlar Günü Etkinliği "Eşitlik için Konuş" Yer: Cer Modern Tarih: 12 Mart  Saat: 09:30 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araşt

12 Mart 2018 12:00

Borsa İstanbul Küresel Para Haftası

Tarih: 12 Mart

Yer: Borsa İstanbul

Saat: 09:00

BM türkiye Dünya Kadınlar Günü Etkinliği \"Eşitlik için Konuş\"

Yer: Cer Modern

Tarih: 12 Mart 

Saat: 09:30

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü MarDİM Projesi 

Yer:Boğaziçi Üniversitesi

Tarih: 12 Mart

Saat: 10:30

İstihale Basın Toplantısı

Yer      : Soho House Screening Room & Little Room

Tarih   : 13 Mart

Saat     : 09:30

İSO ve IHS Markit Ortak Konferansı 

Yer: Swissotel 

Tarih: 13 Mart

Saat: 09:30

Dünya Uyku Günü Basın Toplantısı

Yer: Divan Otel Taksim 

Tarih: 13 Mart

Saat: 10:30

MediaMarkt Basın Toplantısı

Yer: Ceylan International

Tarih: 14 Mart 

Saat: 09:00

Advantech & Alitek Teknoloji Joint Venture Duyurusu 

Yer: The Ritz Carlton 

Tarih: 14 Mart

Saat: 10:30

25. Uluslararası WIN EURASIA 2018

Yer    : TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih  : 15-18 Mart

Saat   : 10:00

TÜİK Bilgilendirme Toplantısı

Yer: Taksim Intercontinental Otel

Tarih: 16 Mart 

Saat: 09:30

16. Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi

Yer: Mercure İstanbul City Bosphorus

Tarih: 17 Mart

Saat: 09:00

Otomotiv Sanayii Derneği Olağan Genel Kurulu

Yer: Fairmont Quasar Hotel

Tarih: 21 Mart

Saat: 10:30

İstanbul Jewelry Show

Yer: CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10:00

İstanbul Oyuncak Fuarı

Yer: TÜYAP İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 22-25 Mart

Saat: 10:00

Joon Havayolları İlk Uçuş Etkinliği

Yer: İstanbul Atatürk Havalimanı / Dış Hatlar Terminali Gate:220

Tarih: 26 Mart

Saat: 02:30

Dünya Değirmen Makineleri Teknolojileri ve Yan Sanayi Fuarı

Yer: TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 29 Mart – 1 Nisan

Saat: 10:00

3. Enerji Ticareti ve Tedariği Zirvesi

Yer: Raffles Otel

Tarih: 9-10 Nisan

Saat: 10:00

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BorsaKüresel Para Haftası TarihMart Yer BorsaDünya Kadınlar Günü EtkinliğiKonuş" Yer Cer Modern TarihMart  SaatKandilli RasathanesiDeprem Araştırma Enstitüsü MarDİM Projesi  YerBoğaziçiMart SaatBasın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24