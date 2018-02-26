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Ekonomi

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

  Sabancı Holding, “Yıllık Paylaşım Toplantısı 2018” Yer                 : Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu Tarih              : 26 Şubat Pazartesi Saat               : 09:30 İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA) Yer                  : CNR Ex

26 Şubat 2018 12:30

 

Sabancı Holding, “Yıllık Paylaşım Toplantısı 2018”

Yer                 : Sabancı Center, Sadıka Ana Salonu
Tarih              : 26 Şubat Pazartesi
Saat               : 09:30

İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA)

Yer                  : CNR Expo Fuar Merkezi
Tarih               : 27 Şubat Salı
Saat                : 10:00 Türkiye İhracat Katkı Endeksi
                         12:00 UNICERA Fuarı’nın resmi açılışı

Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Tüketimi ve Ekonomik Etki Analizi’ raporu

Tarih               : 27 Şubat 2018 Salı 
Yer                  : Swissotel The Bosphorus / Mimosa salonu
Saat                : 10:00

Yerli kripto para NeXpara, 1 Mart’ta halka arz edilecek

Tarih                : 28 Şubat Çarşamba
Yer                  : Çırağan Palace Kempinkski, Bosphorus Salonu
Saat                 : 09:00

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği

Tarih                 : 28 Şubat Çarşamba
Yer                   : Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel
Saat                  : 12:00

Deutche Messe AG ile Türkiye’nin Makinecileri WIN EURASIA tanıtımı

Tarih                : 28 Şubat Çarşamba
Yer                   : Swissotel The Bosphorus Istanbul
Saat                 :  10:00

 

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