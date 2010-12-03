-İŞ TEKLİFİNİ KABUL ETMEYENİN YEŞİL KARTI İPTAL TBMM (A.A) - 03.12.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, yeşil kart ile ilgili çalışma yaptıklarını, 3 kez iş teklifi yapılan kart sahibinin çalışmayı kabul etmemesi durumunda kartın iptal edileceğini bildirdi. Dinçer, alt komisyona sevk edilen ''Torba Tasarı''nın bakanlığını ilgilendiren bölümleri ile ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunumunda, tasarı ile kısa vadede istihdamı teşvik edici tedbirler alındığını ifade etti. Daha önceden vaktinde ve düzenli prim ödeyen işverenlere uygulanan 5 puanlık indirimden yararlananların, kadın ve gençlerin istihdamı ile ilgili teşviklerden yararlanamadıklarını anımsatan Dinçer, tasarı ile bunun mümkün hale getirildiğini söyledi. Dinçer, ''Bunun gençlerimizin ve kadınlarımızın istihdamında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz'' dedi. Tasarı ile özürlü çalıştırmaya yönelik birtakım kolaylaştırmalar yaptıklarını kaydeden Dinçer, belirli sayıda özürlü çalıştırma uygulamasını anımsattı. Bu konuda sıkıntılar yaşandığını ifade eden Dinçer, birden fazla iş yerine sahip işverenlerin, yaptığı bir işte özürlü çalıştırma sıkıntısı olması durumunda diğer işletmede daha fazla özürlü çalıştırabileceğini anlattı. Dinçer, böylece özürlülerin istihdamını kolaylaştırdıklarını, işverenlere de esneklik sağlandığını dile getirdi. Meslek lisesi ve meslek yüksek okulunda okuyan öğrencilerin staj imkanlarının kolaylaştırıldığını da kaydeden Dinçer, staj yaptırma arzını artırmak amacıyla 20 kişi çalıştıran işletmelere yönelik olan staj yapma zorunluluğunun 5 kişi çalıştıran işletmeleri kapsar hale getirildiğini söyledi. Dinçer, ''Böylece daha büyük bir çapta staj yapma imkanı getiriyoruz'' diye konuştu. Annesi ve babası üzerinden Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanamayan meslek lisesi ve meslek yüksek okulu öğrencilerinin primlerini bakanlık olarak ödeyeceklerini belirten Dinçer, böylece staj yapan bütün öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmasını temin edeceklerini kaydetti. Dinçer, meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunlarının istihdamını teşvik edici uygulamaların da tasarı da yer aldığını anlattı. Kısmi süreli çalışanların ay içinde eksik kalan sürelerini tamamlamaları şartıyla işsizlik sigortasından yararlanmaları için imkan tanıdıklarını ifade eden Dinçer, kısa çalışma ödeneğini bugüne kadar çok başarıyla uyguladıklarını söyledi. Dinçer, Türkiye'nin Almanya'dan sonra AB ve G-7 ülkeleri içinde en başarılı ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer, geçen yıl kısa çalışma ödeneğinden 192 bin işçinin yararlandığını bildirerek, kısa çalışma ödeneğinin bölgesel ve sektörel kriz durumlarında da verilmesinin öngörüldüğünü bildirdi. -DENKLEŞTİRME SÜRESİ UZATILIYOR- Dinçer, denkleştirme süresi ile ilgili de uzatma yaptıklarını kaydetti. Özellikle turizmin yoğun olduğu dönemlerde işçilerin gün içerisinde daha uzun süre çalıştıklarını vurgulayan Dinçer, denkleştirme süresini bu nedenle 2 aydan 4 aya çıkardıklarını anlattı. İzinsiz çalışan yabancıların denetimini daha sıkı hale getirmek istediklerini kaydeden Dinçer, idari tedbirler alacaklarını bildirdi. -DİZİ OYUNCULARINA KOLAYLIK- İsteğe bağlı sigortalılıkta ciddi sorunlar bulunduğunu belirten Dinçer, isteğe bağlı sigortalılığın 30 gün üzerinden olduğunu anımsattı. Dinçer, taksi ve kamyon şoförleri, el sanatları ile uğraşan kadınlar, müzisyenler, şarkıcılar, dizi film oyuncuları ve sporcuların 30 gün üzerinden prim ödeyerek emeklilik sistemine dahil olabildiklerini anımsatarak, bunların 17 gün üzerinden prim ödeyerek sosyal güvenlik sistemine dahil olabilecekleri bir kolaylaştırma sağladıklarını anlattı. Dinçer, aynı uygulamanın gezici tarım işçileri ve geçici işçileri de kapsayacağını ifade etti. İşçilerin ücretsiz izinlerindeki sağlık giderleri ile ilgili eksiklikleri de giderdiklerini belirten Dinçer, işçi statüsündeki tüm çalışanlara iş kanunlarında sayılan ücretsiz izinler dışında bir yıl içinde bir ayı geçmeyen ücretsiz izin durumunda sağlık sisteminden yararlanma imkanı getirildiğini kaydetti. Silikozis hastalarına malulen emekli olma hakkı tanındığını belirten Dinçer, yeşil kartlılar ile ilgili bazı tedbirler öngördüklerini de söyledi. -''YEŞİL KARTLILARA İŞ TEKLİFİ''- Dinçer, yeşil kartlılara yönelik bir çalışma yaptıklarını da belirterek, sözlerine şöyle devam etti: ''Son yıllarda yeşil kart ile ilgili önemli istismarlar tespit ettik. Mesela, iş bulunmuşsa kayıtdışı çalışmayı tercih eder bir eğilim ortaya koymaya ya da çalışmamayı tercih etmeye başladılar. Bunların önünü kesmek için bazı uygulamalar yapacağız. Çalışabilir nitelikteki yeşil kart sahiplerine 3 kez iş teklifi yapılacak. Kabul etmemeleri halinde yeşil kartları iptal edilecek. Bununla ilgili hazırlıklarımız var ama tasarıdaki düzenlemeye göre, şayet bir yeşil kart sahibi bir iş bulmuş ve çalışmaya başlamış ise yeşil kartı askıya alınacak, işini kaybetmesi halinde yeşil kartı aktif hale gelecek.'' -EMEKLİ AYLIĞINDA ARTIŞ- Tasarı ile emekli aylıklarında artış olacağını anımsatan Dinçer, Ocak ayında en düşük emekli aylığı alana 60 TL olmak üzere aylıklarda artış olacağını bildirdi. Dinçer, artışın en yüksek emekli aylığı alanlarda enflasyon oranında kalacağını dile getirdi. Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilerin öğrenimleri süresince asgari ücretten Genel Sağlık Sigortası primi ödeyerek sağlık hizmeti alabileceklerini belirten Dinçer, hükümetin bursu ile gelenlerin primlerinin devlet tarafından karşılanacağını söyledi. Dinçer, diğer öğrencilerin ise kendi primlerini ödeyeceklerini kaydetti.