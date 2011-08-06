-İŞ SAHİBİ OLUP İŞSİZLERE YOL GÖSTERECEKLER ANKARA (A.A) - 06.08.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işsizlikle mücadelede bizzat işsizlerin aktif rol alacağı bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bakanlık, üniversite mezunu işsizler arasından 2 bin kişiyi İŞKUR'da ''iş ve meslek danışmanı'' olarak istihdam edecek. Böylece işsiz durumdaki 2 bin kişi, iş arayanlara rehberlik yapmaya başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada son yüzyılın en büyük ekonomik krizi yaşanmasına karşın, hükümet tarafından başarıyla uygulanan güçlü ve istikrarlı mali ve ekonomik politikalarla bu krizin üstesinden gelinerek dünyaya örnek olunduğunu söyledi. Bakan Çelik, böylesine büyük bir krizin etkilerinin en az hissedilerek, krizden başarıyla çıkılmasında Türkiye ekonomisinin rekabetçi yapısının yanında ekonomiyi canlandırmak ve işsizlikle etkin bir şekilde mücadele etmek için alınan bir dizi önlem ve çeşitli gelir ve harcama tedbirlerini içeren destek paketleri ile sıfır sorun politikası çerçevesinde tüm komşu ve komşu olmayan ülkelerle yürütülen başarılı ilişkilerin etkin olduğunu vurguladı. Kriz sonrası yüksek büyüme hızına erişen ülke ekonomisinin mevcut durumunun, istihdam hizmetlerinin de daha etkin ve daha verimli olmasını zorunlu kıldığını ifade eden Çelik, bu tür hizmetlerin yerine getirilmesinde gerek işsize gerekse de işverene sunulan danışmanlık faaliyetlerinin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Gelişmiş ülkelerde danışmanlık faaliyetlerinin, istihdam hizmetlerinin en önemli ayağını oluşturduğunu anlatan Çelik, örneğin, refah seviyesinin çok yüksek, işsizliğin ise en düşük olduğu ülkelerden biri olan İsveç'te kamu istihdam kurumunda 2010 yılı itibarıyla görev yapan 10 bin 500 civarındaki personelin 8 binden fazlasının danışmanlık hizmeti sunduğunu söyledi. Çelik, İŞKUR'da görev yapan personel sayısının ise toplam 3 bin 297 olduğunu, bu personelin sadece 393'ünün iş ve meslek danışmanlığı eğitimi aldığını, halihazırda danışmanlık faaliyetlerinin bu kişiler tarafından yerine getirilmeye çalışıldığını belirtti. -''HER İŞSİZE BİREBİR HİZMET''- Türkiye'deki iş gücü dikkate alındığında bu eğitimi alan personel sayısı ile bu kadar önemli bir hizmetin belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmesinin zor olduğunu ifade eden Çelik, bu nedenle, 61. Hükümet Programında da yer aldığı üzere, İŞKUR'a kayıtlı her işsizin bir ''iş ve meslek danışmanı'' olacağını ve işsizlere birebir hizmet verileceğini dile getirdi. Çelik, şunları kaydetti: ''Mesleği olan ya da olmayan ayrımı yapılmaksızın tüm iş arayanlara 'mesleğe yönlendirme' ve 'iş bulma' hizmeti sunulacaktır. Ayrıca, danışmanlar, kişilerin mesleki ve kişisel özelliklerini dikkate alarak iş ortamına daha iyi uyum sağlamaları için yardımcı olacaklardır. Böylece meslek edinme, iş arama, iş bulma ve işte kalma konusunda birebir, kişiye özgü ve yakından takip edilen bir süreç hayata geçirilecektir. Bu sayede, 'doğru kursiyerin doğru kursa ve doğru işsizin doğru işe' yönlendirilmesiyle işsizlik oranı ve süresinin azaltılmasında ve kaynakların etkin kullanılmasında önemli katkılar sağlanacaktır. Bu amaca yönelik olarak, Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekine Bakanlar Kurulu Kararı ile 'iş ve meslek danışmanı' mesleği eklendi. Yine aynı şekilde, ilk kez hükümetimiz döneminde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenmeye ve belgelendirilmeye başlanan meslek standartları çerçevesinde 'İş ve Meslek Danışmanı Ulusal Meslek Standardı' ile 'İş ve Meslek Danışmanı Ulusal Yeterlilik' belgesini yayımladık.'' Tüm bu çalışmaların sonucunda, İŞKUR'da görevlendirilmek üzere iş ve meslek danışmanı alımı sürecini başlattık. Bu amaçla, İŞKUR tarafından belirlenen kriterlere sahip olan üniversitelerde düzenlenecek olan, 360 saatlik İşgücü Yetiştirme Kurslarına ağustos ayı içinde başlanacaktır. Bu kurslara katılacak 3 bin 500 kişi, İŞKUR'da çalıştırılacak 2 bin sözleşmeli iş ve meslek danışmanlığı pozisyonuna başvurabilecektir.'' -ARANACAK ŞARTLAR- Bakan Çelik, ''iş ve meslek danışmanlığı'' eğitiminden yararlanmak isteyen gençlerde, İŞKUR'a kayıtlı olması, herhangi bir işte çalışmıyor olması, en az lisans düzeyinde mezun olması, 10-11 Temmuz 2010 tarihinde yapılan KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olma şartlarının aranacağını bildirdi. Bu şartları taşıyan adayların, İŞKUR İl Müdürlüklerine müracaat etmek suretiyle veya kurumun internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceklerini belirten Çelik, adayların, puanı en yüksek adaydan başlamak üzere tercih ettikleri üniversiteye ayrılan kontenjana göre yapılacak puan sıralaması sonucunda eğitime başlayacaklarını ifade etti. Çelik, şöyle konuştu: ''Eğitimin tamamlanmasının ardından, test merkezi bulunan, bağımsız ve bu konuda akredite olmuş kurum/kuruluşlar tarafından yapılacak sınav sonucunda başarılı olan kursiyerler, 'İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olacaklardır. Böylece, kamuya eleman alımında ilk kez Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı belge aranacaktır. Bu belgeye sahip olanlar arasından, KPSS B grubu (KPSSP3) puan türü esas alınmak suretiyle seçilecek adaylar İŞKUR İl Müdürlüklerinde sözleşmeli ''iş ve meslek danışmanı'' olarak istihdam edilecek olup, Aralık 2011'de göreve başlaması planlanmaktadır.'' (GK-JM)