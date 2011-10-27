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Ekonomi

İş sağlığı ve güvenliği yasası geliyor ANKARA (A.A)

27 Ekim 2011 15:30

-İş sağlığı ve güvenliği yasası geliyor ANKARA (A.A) - 27.10.2011 - Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, İşçi ve memur konfederasyonlarının başkanları ve temsilcileriyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasını görüşmek üzere Bakanlıkta bir araya geldi. Bakanlık Konferans Salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Çelik, 2821 ve 2822 sayılı yasaların yerini  alacak olan toplu iş ilişkilerini düzenleyen taslak ile memurlara toplu  sözleşme hakkını getiren düzenlemeyi  Bakanlar Kurulu’na gönderdiklerini ifade ederek, Bakanlar Kurulunda imzaya açılan bu çalışmaları en kısa süre içinde Meclis gündemine getireceklerini dile getirdi.  -İş sağlığı ve güvenliği konusu- Çelik, şimdi de çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği konusunu ele almak üzere toplandıklarını belirterek, şöyle devam etti:  ''Bildiğiniz gibi ülkemizin müstakil bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bulunmamaktadır. Bu önemli konu İş Kanunu içinde sadece birkaç maddeyle düzenlenmiştir. Oysa ki tüm çalışanlarımızı ilgilendiren böyle bir konunun yasal zeminin güçlü olması tüm taraflarca dile getirilen bir husustur. Uluslararası gelişmeler de bu yöndedir. Aslında iş sağlığı ve güvenliği her zaman için bizim öncelikli konumuz olmuştur. Bu konuda bir süreden beri titiz bir çalışmayı bakanlık olarak yürüttüğümüzü de ifade etmek istiyorum.'' İş sağlığı ve güvenliği alanında en büyük organizasyon olan 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine de ev sahipliği yaptıklarını anlatan Çelik, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok verimli geçen bu kongrenin sonunda sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkının temel bir insan hakkı olduğunu, ulusal ve uluslararası sürdürülebilir işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan İstanbul Deklarasyonunu katılımcı tüm bakanlarla imza altına aldıklarını söyledi.

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