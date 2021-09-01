İş Portföy Genel Müdürlük görevine Burak Sezercan atandı

Özel portföy yönetim şirketi İş Portföy’ün Genel Müdürlük görevine Burak Sezercan getirildi.

Burak Sezercan, İş Portföy Yönetimi A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanmadan önce Türkiye İş Bankası A.Ş.’de Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü Bölüm Müdürü görevini yürüttü.

Ayrıca Türkiye İş Bankası A.Ş.’de 1996 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı, 2005 yılında Risk Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı, 2008 yılında Risk Yönetimi Bölümü Birim Müdürü, 2011 yılında Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Bölüm Müdürü olarak çalıştı.