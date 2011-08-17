-İş müfettişi artık kaza kovalamayacak ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - İş müfettişleri bundan böyle iş kazaları olduktan sonra değil, etkin ve önleyici teftişlerle kazalardan önce rol alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tezel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş teftişinde yaşanan dönüşüm ve iş müfettişlerinin yeni rollerine ilişkin bilgiler verdi. Klasik teftiş anlayışında müfettişin iş kazası yaşandıktan sonra rol almak durumunda kaldığını anlatan Tezel, oysa kaza olduktan sonra yapılan teftişin başka kazaların önlenmesinde bir anlamı olmadığını söyledi. Daha önce kendilerine intikal eden bir olayın iş kazası olup olmadığıyla ilgili tespit yapıp kusur oranları üzerinde çalışma yapmak durumunda kaldıklarını anlatan Tezel, bu nedenle önleyici denetim yapamaz duruma geldiklerini ifade etti. Kazalar sonrasında yapılacak teftişin esas olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının işi olduğuna dikkati çeken Tezel, yayımlanan bir genelgeyle bu görevin zaten bu yönde faaliyet gösteren başkanlığa devredildiğini kaydetti. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerini meşgul eden bir diğer konunun işçi şikayetleri olduğunu anlatan Tezel, iş müfettişlerinin, zaman zaman 30-40 bine çıkan şikayetleri incelemekten neredeyse başka bir iş yapamaz duruma geldiklerini söyledi. Torba yasada yapılan düzenlemeyle işçi şikayetlerinin bölge müdürlükleri ve iş mahkemelerine yönlendirildiğini dile getiren Tezel, iş müfettişlerinin çalıştığı yerle olan iş akdi sona eren işçilerle ilgili ayrıca bir çalışma yapmasının pratik bir faydası olmadığını ifade etti. Tezel, iş müfettişlerinin, yeni dönemde iş akdi devam ederken şikayette bulunan işçilerin şikayetlerini inceleyeceğini bildirdi. Tezel, iş müfettişlerinin üzerlerindeki iş yükünden dolayı istenen düzeyde teftiş yapamadıklarını, bu yüklerden kurtulduktan sonra iş sağlığı ve güvenliği yönünden alan ve sektör bazlı önleyici teftiş yapar noktaya geldiklerini vurguladı. -''Amaç, bilinç oluşturmak''- Artan sektör ve alan teftişlerinde, iş kazası incelemelerinde kazaların kök sebeplerini tespit ettiklerini belirten Tezel, yapılan analizlerden elde edilen sonuçların, bilgi ve belgelerin İş Teftiş Kurulu Başkanlığının bilgi hanesine eklenip, sosyal taraflarla paylaşıldığını kaydetti. İş müfettişlerinin iş kazası denetimlerinde de seçici olacaklarını vurgulayan Tezel, ''İş müfettişleri eskiden olduğu gibi her kazayı incelemeyecek, seçici davranıp sebep ve sonuçlarıyla ibretlik olan, dersler veren iş kazalarını inceleyecek'' dedi. İş Teftiş Kurulu Başkanlığının bütün faaliyetlerinde bir farkındalık yaratma gayretinde olduğunu vurgulayan Tezel, iş müfettişleri olarak ülkede iş sağlığı ve güvenliği alanında bilinç yaratmayı ve bunu yerleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Yeni dönem teftiş anlayışını ''insan odaklı, risk esaslı, bilinçlendirme teftişi'' olarak tarif eden Tezel, emeğin de girişimciliğin de kutsallığına inandıklarını ve bu ikisinin de zarar görmediği bir çalışma düzeni sağlanmasına katkıda bulunmayı arzuladıklarını belirtti. -''Teftişi kendi isteyen işveren''- İşverenler açısından, iş müfettişlerinin korkulan, çekinilen kişiler olmaktan çıkması gerektiğine işaret eden Tezel, tam tersine, iş müfettişlerinin uyarılarına, tespitlerine kulak veren, ondan yararlanmaya çalışan işverenlerin, bunları yerine getirdiklerinde belki de telafisi mümkün olmayan zararlardan, kayıplardan korunduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı. Mehmet Tezel, şöyle konuştu: ''İşverenler teftişi bizzat kendi istemeye başladığı gün asıl istediğimiz noktaya gelmiş olacağız. İşverenler, teftişten kaçmak yerine gönüllü olarak 'gelin noksanlarımızı görün, bunları bilelim, teftişle bilgimiz artıyor' demeye başladıkları gün istediğimiz sistemi kurmuş olacağız. Kayıt dışının düşmesi, mevzuata uyumlu çalışmanın hakim olması, işçilerin kendi haklarını bilerek çalışması için iş müfettişlerinin faaliyetlerinin yüzde 85'ini etkin denetime ayırmamız lazım. Biz yeni yeni bu noktaya geliyoruz.''