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İş merkezine giren hırsızlar para çalıp, dolaptaki yiyecekleri yedi

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT kent merkezinde bir iş merkezine giren hırsızlar 13 ofisin kapısını kırıp hırsızlık yaptı

13 Kasım 2017 14:35

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT kent merkezinde bir iş merkezine giren hırsızlar 13 ofisin kapısını kırıp hırsızlık yaptı. 2 iş yerinin kasalarından para çalan hırsızlar, bir ofiste ise yemek yedi.
Olay, Alemdar Caddesi Karaçetin İş Merkezi\'nde meydana geldi. Gece bekçisi olmadığı öğrenilen iş merkezine Cumartesi akşamı gelip gizlendikleri tahmin edilen hırsızlar geceyi burada geçirdikten sonra 13 ofisin kapısını kırarak içeri girdi. Bilgisayar ve laptoplara dokunmayan hırsızlar, iki ofiste bulunan çelik kasayı kırıp içersinde bulunan bir miktar parayı çaldı. Bir ofise giren hırsızlar buzdolabındaki yiyecekleri alarak yedi. Sabah saatlerinde ofislerine gelenler kapıları kırılmış görünce hemen polisi aradı. Olay yeri inceleme ekipleri, ofislerden ve hırsızların yemek yediği ofisten parmak izi alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
İş merkezinde ofisi bulunan Aysun Can, \"Hırsızların ofislere girdiği ve özellikle çelik kasaları açtıkları söyleniyor. Herkesin kendi ofisinde ne var bilmiyorum ama bilgisayarlara ve laptoplara dokunmamış ve sadece para ve değerli eşyalar aramış. Pazar günü zaten iş merkezi kapalı ve ana giriş kapısı kepenkle kilitli oluyor. Cumartesi gecesinden itibaren orada kalmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Hırsızlar bir ofisin buzdolabındaki yiyecekleri yemişler\" dedi.

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