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İş merkezinde asansör yere çakıldı: 4 kadın işçi yaralı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesindeki bir iş merkezinde halatı kopan asansör kabininin yere çakılması sonucu 4 kadın işçi yaralandı

19 Mayıs 2018 18:04

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Kula ilçesindeki bir iş merkezinde halatı kopan asansör kabininin yere çakılması sonucu 4 kadın işçi yaralandı.
Olay, 4 Eylül Mahallesi\'ndeki Leblebiciler Sitesi\'nde meydana geldi. Kadın işçiler Raziye Kandırmış, Aysel Sezer, Ayşe Selendili ve Serpil Çalık, ikinci katta bulunan atölyeye çıkmak için, zemin katta asansöre bindi. Ancak asansör ikinci kata yaklaştığında, kabiniin halatı koptu. Yere çakılan asansördeki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye amındı.

 

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