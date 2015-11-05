"İş, medya ve siyaset dünyasından ünlü isimler iki yıl boyunca usulsüz dinlendi" iddiası

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başmüfettişi Yunus Nadi Kolukısa tarafından yürütülen 'yasa dışı dinleme' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, 'paralel yapı'nın iş dünyasından, milletvekili ve üst düzey bürokratlardan gazetecilere kadar birçok ismi dinlediği iddia edildi.

Star'da yer alan habere göre, iş dünyasından dinlendiği öne sürülen isimler arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Nicole Koç, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı da yer alıyor. İddiaya konu olan listedeki gazeteciler arasında da Hürriyet yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, dönemin Hürriyet yazarı Yılmaz Özdil, Sözcü yazarı Uğur Dündar gibi isimler bulunurken, siyasetçilerden CHP milletvekilleri Fatma Nur Serter ve Muharrem İnce var.

Star'da yer alan haberin tam metni şöyle:

Yasa dışı "telekulak skandalı", Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başmüfettişi Yunus Nadi Kolukısa tarafından yürütülen soruşturma sırasında ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kolukısa, Türkiye'de dinleme kararı alma yetkisi bulunan 11 mahkemeden geriye dönük olarak alınan tüm dinleme kararlarını topladı. Gerçek isimlerin yazılmadığı usulsüz dinleme kararlarında yer alan telefon numaralarının kimlere ait olduğunu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) kayıtlarından karşılaştıran Kolukısa, iş dünyasının ünlü ailelerine kurulan "paralel kumpas"ı tespit etti.

Üçer aylık periyotlarla tekrarlanan ve 2 yıl süren dinleme skandalının, 2008 yılı başından 2009 yılı sonuna kadar devam ettiği, bazı ünlüler için 6 kez mahkeme kararı çıkartılarak yasa dışı dinlemelerin sürdürüldüğü belirlendi.

- Caroline Koç, Vuslat Doğan Sabancı dinlenenler arasında

Paralel Devlet Yapılanması'nın emniyetteki kilit isimleri arasında yer alan dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in, sahte isimler ve uydurma suçlamalarla istediği dinleme talepleri, çoğu Paralel Devlet Yapılanması ile hareket eden hakimler tarafından yasa dışı biçimde kabul edildi.

Dinlenen ünlü isimler arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un eşi Caroline Nicole Koç, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, iş adamları Hüsamettin Kavi, Mustafa Süzer, Mehmet Emin Karamehmet, Erol Altaca, Doğan Holding yöneticileri, ressam Bedri Baykam, Doğan Holding Finans ve Fon Yönetimi Başkan Yardımcısı Mehmet Yörük, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Karacan, Doğan Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı Yener Şenok, Doğan Holding Avrupa Temsilcisi Hakan Genç, Doğan Dış Ticaret Yöneticisi Süleyman Kocakaya, eski Show TV Genel Müdürü Süleyman Serdar Çaloğlu, iş adamı İbrahim Çağlar, Migros İletişim ve Bilgi Güvenliği Müdürü Ömer Lütfi Karagöz, eski Doğuş Grubu Genel Müdürü Cem Aydın, eski Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı ve eski milletvekili Orhan Birgit gibi isimler yer alıyor.

- Gazetecileri de dinlediler

Yasa dışı dinleme skandalında bazı gazeteciler için de yasa dışı dinleme kararları alındığı ortaya çıktı.

"Terör örgütü üyeliği, suç örgütü üyeliği" gibi suç isnatlarıyla telefonları teknik takibe alınan ve telefon konuşmaları dinlenen gazeteciler arasında Mehmet Yakup Yılmaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Zafer Mutlu, Ruhat Mengi, Aslı Aydıntaşbaş, Tufan Türenç, Mehmet Faraç, İsmail Küçükkaya, Ruşen Çakır, Mehmet Murat Yetkin, Metin Yüksel, Selahattin Sadıkoğlu, Abbas Güçlü, Şirin Payzın Acet, Faruk Bildirici, Oylum Talu, Mirgün Cabas, Engin Ardıç, İbrahim Yıldız, Özdemir İnce, Uğur Şevkat, Şükran Suna Vidinli, Arslan Bulut, Fevzi Mete Çubukçu, İbrahim Serdar Akinan, Nuri Çolakoğlu, Gülden Aydın, Sinem Vural, İlhami Melih Meriç, Nihat Genç, Bülent Çöltekin, Saynur Tezel Özgentürk, Selçuk Tepeli, Mustafa Şekeroğlu, Orhan Gökdemir, Amberin Zaman, İbrahim Özay Şendir, Rasih Yılmaz, Selahattin Sadıkoğlu gibi isimler bulunuyor.

-Bürokratlar da dinlendi

Siyasetçiler ve bürokratların da yer aldığı listede eski bakanlardan İlter Türkmen, CHP milletvekilleri Fatma Nur Serter ve Muharrem İnce, eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, eski RTÜK Başkanı Zahid Akman ve bazı rektörlerin yanı sıra eski Başbakanlık Müsteşarı Yaşar Yazıcıoğlu, eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay'ın telefonlarının da örgüt üyesi oldukları iddiasıyla dinlemeye alındığı tespit edildi.

Eski İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Muhammed Şahin, eski Marmara Üniversitesi Rektörü Necla Pur, eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet de yasa dışı teknik takibe alınan isimler arasında.

- IMEI numarasıyla telefon cihazı dinlemişler

Ali Fuat Yılmazer'in hazırladığı kararlarda, bazı ünlü isimlerin sadece telefon hatlarının dinlenilmesiyle yetinilmeyip, IMEI numarası üzerinden telefon cihazının da dinlemeye alındığı ortaya çıktı. IMEI numarası üzerinden yapılan dinleme sayesinde, telefon numarası değiştirilse bile dinlemeye alınan telefon cihazına takılan tüm telefon hatları da dinlemeye takılmış oldu.

Telefon cihazı dinlenen ünlüler arasında Caroline Nicole Koç, Mehmet Emin Karamehmet, Mustafa Süzer, Altaca Dershaneleri'nin sahibi Erol Altaca, Hüsamettin Kavi, Mehmet Yörük, Ali İhsan Karacan, Süleyman Kocakaya, TÜSİAD Başkan Danışmanı Memduh Karakullukçu gibi isimler yer aldı.

Caroline Nicole Koç'un telefonunun dinlenmesi yönündeki üçer aylık zaman dilimlerinde tekrarlanan ve 10 Temmuz 2008'den 30 Mart 2009'a kadar süren mahkeme kararlarında, Koç'un adının açıkça yer almadığı, "Canan…" ve "Canan Koç" uydurma isimlerinin kullanıldığı, "terör örgütü üyeliği" suç isnadında bulunulduğu belirlendi.

Çukurova Holding'in patronu Mehmet Emin Karamehmet'in de "terör örgütü" suçlamasıyla 10 Ekim 2008'den 9 Haziran 2009'a kadar "Mehmet Kara" adıyla yasaya aykırı biçimde teknik takibe alındığı ortaya çıktı.

- Yılmazer'e yeni soruşturma

Ali Fuat Yılmazer hakkında, iş dünyasının ünlü isimlerine ve gazetecilere yönelik yasa dışı dinlemeler sebebiyle yeni bir soruşturma da başlıyor.

Yılmazer, halen "Taşhiye kumpası" davası, gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili dava, "Selam Tevhid" soruşturmasıyla ilgili dava ve "yasa dışı Paralel Devlet Yapılanması" davalarından tutuklu durumda bulunuyor.

Öte yandan, Paralel Devlet Yapılanması tarafından 2 yıl süresince tüm telefon görüşmelerinin dinlendiğini öğrenen iş dünyasının ünlü isimleri ve gazeteciler, sorumlular hakkında şikayetçi oldu.