İş makinesinin önüne çıkarak teslim olan PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Fatih TURAN/GİRESUN, (DHA) - GİRESUN\'un Yağlıdere ilçesi kırsalında, yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan ardından da güvenlik güçlerince gözaltına alınan PKK\'lı terörist Hasan Demir’in teslim olma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Elleri havada bekleyen ve cep telefonu kamerasıyla kendisini görüntüleyen güvenlik güçlerine ifade veren terörist, bölgede en son yaşanan çatışmada 3 kişilik terörist grubun içinde kendisinin de yer aldığını, sonrasında ise kaçarak, teslim olmaya karar verdiğini söyledi.

Giresun\'un Yağlıdere ilçesi kırsalında, 16 Aralık 2017 tarihinde, yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkan, ardından da güvenlik güçlerince gözaltına alınan \'Agit Van\' kod adlı terörist Hasan Demir, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı\'ndaki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.

‘ÇATIŞMADA 3 KİŞİYDİK’

PKK’lı terörist Demir’in kırsalda, iş makinesinin önünde ellerini havaya kaldırarak, teslim olma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülere göre, bitkin olduğu gözlenen terörist, kendisini teslim almaya gelen güvenlik güçlerince yapılan ilk sorgusunda, bölgedeki bazı eylemleri kaç kişiyle yaptıklarına ve nasıl barındıklarına ilişkin soruları yanıtladı. Korucular tarafından çekilen görüntülerde, terörist Demir’in, \"Peşimde adam yok. Tek başıma geldim. Teslim olmaya gidiyorum. Ben teröristim. Bölgede 3 kişiyiz. Diğerleri nerede, bilmiyorum. Ben, kaçtım onlardan. Silahım yok. Yanımdaki arkadaşlar, erkekti. 3 gündür yalnızım. Buralarda veya başka yerlerde de olabilir. Çatışma akşamı da 3 kişiydik” dediği duyuldu.

SIĞINAK ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Öte yandan PKK\'lı terörist Hasan Demir\'in verdiği bilgiler doğrultusunda, güvenlik güçlerince Yağlıdere kırsalında yapılan arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında, örgütün kullandığı sığınakta çok sayıda patlayıcı, el bombası, mermi, dürbün, telsiz ve uzaktan kumandayla patlatılan bomba düzenekleri ele geçirilmişti.

Doğu Karadeniz Bölgesi\'nde terör örgütlerine karşı geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.



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