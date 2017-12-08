İş makinesinin altında kalan işçi öldü

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA) - BOLU\'nun Göynük ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında, geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan işçi Mustafa Öztop yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde ilçe girişindeki Kemerköprü mevkiinde meydana geldi. Yol yapımı sırasında geri manevra yapan E.Ç. yönetimindeki iş makinesi, yoldan geçen araçları durdurmakla görevli Mustafa Öztop\'a çarptı. İş makinesinin tekerinin altında kalan Mustafa Öztop, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Mustafa Öztop\'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göynük Devlet Hastanesi\'ni morguna kaldırıldı. İş makinesi sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.
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